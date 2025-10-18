Héctor Moreno se retirará al finalizar el Apertura 2025

El próximo fin de semana, Rayados de Monterrey se enfrentará a los Pumas de la UNAM, en un duelo que tendrá un significado especial para Héctor Moreno. Ambos equipos marcaron etapas fundamentales en la carrera del histórico defensor mexicano, quien este mismo día confirmó oficialmente que se retirará de las canchas al finalizar el torneo de Apertura 2025.

Héctor Moreno: Ejemplo de liderazgo y fortaleza. Siempre un guerrero y un gran capitán. 🫡



¡Gracias por todos los momentos y por representar a nuestro México, crack! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/rk4TifJ4wc — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 18, 2025

Moreno, surgido de las fuerzas básicas universitarias, se ganó un nombre en el futbol mexicano siendo todavía muy joven con los Pumas de la UNAM, antes de emprender su viaje hacia Europa, donde forjó una trayectoria destacada por su profesionalismo, liderazgo y constancia. Durante muchos años, representó al país en clubes de Países Bajos, España, Italia y Qatar, convirtiéndose en uno de los defensores más respetados de su generación.

A su regreso al fútbol mexicano, Héctor Moreno se unió a los Rayados de Monterrey, donde además de su aporte en la cancha, fue clave fuera de ella. Su experiencia internacional y su reputación en el viejo continente lo convirtieron en una pieza importante para atraer refuerzos de alto nivel. De hecho, su nombre fue determinante en las negociaciones para convencer a futbolistas europeos como Sergio Canales, Óliver Torres e incluso al propio Sergio Ramos de fichar por el club regiomontano.

Real Sociedad v Real Betis Sevilla - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Y es que Moreno no solo dejó huella por su capacidad defensiva, sino también por el respeto que se ganó en el fútbol europeo, donde su disciplina y liderazgo sirvieron como carta de presentación para abrir puertas a otros jugadores mexicanos y para despertar el interés de figuras extranjeras en la Liga MX.

El enfrentamiento entre Rayados y Pumas, más allá de los puntos en disputa, se perfila como un homenaje simbólico para un futbolista que unió dos etapas clave de su vida profesional: el origen y el cierre de una carrera marcada por la elegancia, la jerarquía y el compromiso con el fútbol mexicano.