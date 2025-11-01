Hellas Verona vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter visita al Hellas Verona en la jornada 10 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en el tercer lugar de la clasificación general con 18 unidades, producto de seis triunfos, cero empates y tres derrotas.
Por su cuenta, el cuadro del Hellas Verona está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo cuatro unidades tras cero victorias, cinco empates y cuatro derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Hellas Verona vs. Inter?
- Ciudad: Verona
- Fecha: domingo 2 de noviembre
- Horario: 07:30 horas (Estados Unidos), 05:30 horas (México), 12:30 horas (España)
- Estadio: Marcantonio Bentegodi
¿Cómo se podrá ver el Hellas Verona vs Inter en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Fox
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One
México
ESPN
Disney+ Premium
España
Sin transmisión
DAZN, Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Hellas Verona
Rival
Resultado
Competición
Como
3-1 D
Serie A
Cagliari
2-2 E
Serie A
Pisa
0-0 E
Serie A
Sassuolo
1-0 D
Serie A
AS Roma
2-0 D
Serie A
Últimos cinco partidos de Inter
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
3-0 V
Serie A
Napoli
3-1 D
Serie A
St. Gilloise
4-0 V
Champions League
Roma
1-0 V
Serie A
Cremonese
4-1 V
Serie A
Últimas noticias del Hellas Verona
Hellas Verona viene de caer por 3-1 frente a Como. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.
Últimas noticias de Inter
El Inter de Milán llegaba a Florencia luego de caer 3-1 frente al Napoli por el Calcio pero se recuperaron con el 3-0 ante la Fiorentina, quedando como escoltas de los líderes Roma y Napoli. Mkhitaryan, Matteo Darmian, Di Gennaro y Tomás Palacios son las bajas que tiene Cristian Chivu, el DT rumano, para este encuentro.
Posibles alineaciones
Inter
Portero: Yann Sommer.
Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.
Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.
Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.
Hellas Verona
Portero: Montipó
Defensas: Belghali, Kotchap, Nelsson, Valentini, Frese
Centrocampistas: Serdar, Gagliardini, Bernede
Delanteros: Giovane, Orban
Pronóstico SI
El cuadro nerazzurri quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación por lo que aprovecharán su jerarquía para quedarse con los tres puntos frente al Hellas Verona, que no pasa un buen momento.
Hellas Verona 0 - Inter 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.