Hellas Verona vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter visita al Hellas Verona en la jornada 10 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en el tercer lugar de la clasificación general con 18 unidades, producto de seis triunfos, cero empates y tres derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Hellas Verona está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo cuatro unidades tras cero victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Hellas Verona vs. Inter?

Ciudad: Verona

Fecha: domingo 2 de noviembre

Horario: 07:30 horas (Estados Unidos), 05:30 horas (México), 12:30 horas (España)

Estadio: Marcantonio Bentegodi

Hellas Verona FC v Cagliari Calcio - Serie A | Emmanuele Ciancaglini/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Hellas Verona vs Inter en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Fox Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One México ESPN Disney+ Premium España Sin transmisión DAZN, Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Hellas Verona

Rival Resultado Competición Como 3-1 D Serie A Cagliari 2-2 E Serie A Pisa 0-0 E Serie A Sassuolo 1-0 D Serie A AS Roma 2-0 D Serie A

Últimos cinco partidos de Inter

Rival Resultado Competición Fiorentina 3-0 V Serie A Napoli 3-1 D Serie A St. Gilloise 4-0 V Champions League Roma 1-0 V Serie A Cremonese 4-1 V Serie A

Últimas noticias del Hellas Verona

Como 1907 v Hellas Verona FC - Serie A | Pier Marco Tacca/GettyImages

Hellas Verona viene de caer por 3-1 frente a Como. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimas noticias de Inter

FBL-ITA-SERIEA-INTER-FIORENTINA | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

El Inter de Milán llegaba a Florencia luego de caer 3-1 frente al Napoli por el Calcio pero se recuperaron con el 3-0 ante la Fiorentina, quedando como escoltas de los líderes Roma y Napoli. Mkhitaryan, Matteo Darmian, Di Gennaro y Tomás Palacios son las bajas que tiene Cristian Chivu, el DT rumano, para este encuentro.

Posibles alineaciones

Inter

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Hellas Verona

Portero: Montipó

Defensas: Belghali, Kotchap, Nelsson, Valentini, Frese

Centrocampistas: Serdar, Gagliardini, Bernede

Delanteros: Giovane, Orban

Pronóstico SI

El cuadro nerazzurri quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación por lo que aprovecharán su jerarquía para quedarse con los tres puntos frente al Hellas Verona, que no pasa un buen momento.

Hellas Verona 0 - Inter 2