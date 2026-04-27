Historial de enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

El Atlético de Madrid y el Arsenal protagonizarán una de las series de semifinales de la UEFA Champions League en la búsqueda de un pasaje para la gran definición del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, donde uno de estos dos intentará levantar la Orejona por primera vez en su historia.

El equipo del Cholo Simeone llega golpeado tras perder por penales la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja, mientras que los de Mikel Arteta cayeron por Premier League ante el Manchester City por 2-1 y se preocupan de cara al cierre de la temporada en el torneo doméstico.

El historial tiene muy pocos encuentros entre ambos, aunque hay un antecedente de semifinal mano a mano como el que tendremos en las próximas semanas.

Cara a cara: Atlético de Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid v Arsenal FC - UEFA Europa League Semi Final Second Leg | Sonia Canada/GettyImages

Solamente tres veces se vieron las caras el Colchonero y los Gunners, y la última vez fue en esta temporada: el Arsenal, que terminó como líder invicto de la fase de liguilla de la UEFA Champions League, aplastó por 4-0 al Atlético en el Emirates Stadium, en el marco de la jornada 3. En esa oportunidad, los goles fueron de Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, este por duplicado.

El historial indica que se vieron las caras en las semifinales de la UEFA Europa League de la temporada 2017/18. El Arsenal llegaba tras eliminar al CSKA de Moscú, al AC Milan y al Östersunds de Suecia. Por su parte, el Atlético había dejado afuera al Copenhague, Lokomotiv Moscú y al Sporting de Lisboa.

La ida fue en el Emirates Stadium, con empate 1-1 gracias a los goles de Diego Costa y Alexandre Lacazzette, mientras que en la vuelta el Colchonero se impuso por la mínima con un tanto del histórico Antoine Griezmann. Los madrileños accedieron a la final y, tras ganarle al Olympique de Marsella por 3-0 en Lyon, se consagraron campeones de la UEFA Europa League por tercera vez en su historia.

Competición Temporada Resultado UEFA Champions League - Fase de Liguilla 2025/26 Arsenal 4-0 Atlético de Madrid UEFA Europa League - semifinal de vuelta 2017/18 Atlético de Madrid 1-0 Arsenal UEFA Europa League - semifinal de ida 2017/18 Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

Los goleadores de este cruce

Jugador Club Goles Viktor Gyokeres Arsenal 2 Gabriel Magalhaes Arsenal 1 Gabriel Martinelli Arsenal 1 Diego Costa Atlético de Madrid 1 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 1 Alexandre Lacazette Arsenal 1

Récord histórico del Atlético de Madrid vs Arsenal

Competición Victorias Atlético de Madrid Empate Victorias Arsenal Europa League 1 1 0 Champions League 0 0 1 TOTAL 1 1 1

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