Historial de enfrentamientos Manchester City vs Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

El Manchester City y el Arsenal, luego de sus respectivos estrenos por la UEFA Champions League, volverán a la Premier League para enfrentarse en un duelo apasionante y con mucha historia entre dos de los aspirantes al título.

Como era de esperar, ha habido algunos partidos emocionantes entre estos dos clubes en el pasado.

Partidos memorables

Arsenal 5 - 0 Manchester City, 28 de octubre de 2000

Robert Pires | Shaun Botterill/GettyImages

La mayor victoria del Arsenal sobre el City en la Premier League se produjo a principios de siglo, cuando los Gunners desmantelaron a los citizens en Highbury en el año 2000. Fue una actuación de pesadilla para el equipo de Joe Royle apenas tres días antes de Halloween, con la roja de Danny Tiatto en la primera mitad. Una tarjeta que les salió muy cara.



Un joven Ashley Cole se anunció al mundo con un magnífico tiro libre justo antes del descanso en su debut en la liga local, con Dennis Bergkamp y Sylvain Wiltord añadiendo sus nombres al acta de goleadores en la segunda mitad. Sin embargo, un tal Thierry Henry se convirtió en el gran protagonista de los últimos ocho minutos, añadiendo dos magníficos remates.



El Arsenal también superaría al City con cuatro goles en el partido de ida en abril, y los hombres de Royle descenderían al final de la campaña.

Manchester City 4 - 2 Arsenal, 12 de septiembre de 2009

Manchester City v Arsenal - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la Premier League ocurrió entre Arsenal y Man City en septiembre de 2009. Fue, por supuesto, la celebración de Emmanuel Adebayor después de anotar el tercero del City en la victoria por 4-2 en el Etihad, con el internacional de Togo recorriendo furiosamente a lo largo del campo para celebrar frente a los aficionados del Arsenal.



"Si un francotirador me hubiera disparado, no me habría derribado", dijo Adebayor sobre su famosa celebración. El exdelantero del Arsenal no iba a dejar pasar los cánticos insultantes de los aficionados visitantes sin represalias.



Adebayor se sumó a los goles de Micah Richards, Craig Bellamy y Shaun Wright-Phillips para ayudar al equipo de Mark Hughes a conseguir los tres puntos, mientras que los goles de Robin van Persie y Tomas Rosicky no pudieron cambiar el rumbo para los visitantes.

Manchester City 6 - 3 Arsenal, 14 diciembre 2013

FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENAL | ANDREW YATES/GettyImages

En la historia de la Premier League, los partidos con nueve goles son escasos, pero en la temporada 2013/14 se produjo uno. El Manchester City se impuso por 6-3 al Arsenal en el Etihad y se proclamó campeón de la mano de Manuel Pellegrini.



Sergio Agüero adelantó al Manchester City antes de que Theo Walcott igualara la contienda. Álvaro Negredo dio ventaja a los locales poco después, y Fernandinho, con un precioso disparo desde fuera del área, puso el 3-1 poco después del descanso. A pesar de que un buen remate de Walcott dio al Arsenal un balón de oxígeno, David Silva acabaría con toda esperanza de remontada sólo tres minutos después.



Fernandinho anotó un doblete en los últimos compases del encuentro para poner el 5-2 en el marcador, antes de que Per Mertesacker y Yaya Touré inscribieran sus nombres en la lista de goleadores en el tiempo añadido. No sería la última vez que Arsène Wenger recibiera una humillación en un gran escenario.

Arsenal 2-1 Manchester City - 23 de abril de 2017

El Arsenal había disfrutado de una racha de solo una derrota en ocho partidos contra el Manchester City después de esa goleada por 6-3 mientras los dos equipos se preparaban para una semifinal de la FA Cup en abril de 2017.

Los Gunners jugaron un papel importante para garantizar que la temporada de debut de Guardiola en Inglaterra terminara sin trofeos, ya que el equipo del norte de Londres ganó en la prórroga en Wembley.

Nacho Monreal empató en el minuto 71 después de que Sergio Agüero transformara un pase de Yaya Touré. Con la amenaza de los penaltis acechando, Alexis Sánchez anotó el gol de la victoria en el minuto 101 para preparar una final con el Chelsea, que también ganaría 2-1.

Arsenal 2-0 Manchester City, 18 julio 2020

Si bien no fue un partido de fútbol impresionante en un Wembley vacío, esta victoria marcó el comienzo de la era de Mikel Arteta en el Arsenal. El ex segundo entrenador de Guardiola superó a su antiguo jefe, con un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang en la semifinal de la Copa FA que dio a los Gunners una victoria crucial.

El equipo de Arteta se enfrentaría al Chelsea en la final, un partido que ganó 2-1 gracias a otro doblete de Aubameyang. Fue el primer trofeo importante que Arteta levantó como entrenador y sentó las bases para el maravilloso equipo del Arsenal que siguió.

Arsenal 1-3 Manchester City, 15 febrero 2023

a carrera por el título de 2022/23 fue la primera vez que el Arsenal parecía realmente ganador del título de la Premier League, pero a pesar de su brillantez, el City fue demasiado poderoso para ellos al final. Los dos enfrentamientos entre ambos bandos fueron decisivos y ambos acabaron en contundentes victorias para los Citizens.



El primero fue quizás el más significativo, ya que el Arsenal fue superado en casa y perdió su posición en la cima de la clasificación de la Premier. Los goles de Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Erling Haaland anularon con creces el penalti de Bukayo Saka en la primera mitad, y también supuso un gran golpe psicológico para los gunners.



Quizás fue el verdadero comienzo del ascenso del City al título de la Premier League durante la temporada 2022/23, con Guardiola dirigiendo una victoria por 4-1 sobre el Arsenal también en el partido de vuelta.

Arsenal 1-0 Manchester City, 8 octubre 2023

El Arsenal se confirmó como el principal aspirante al título del Manchester City en la temporada 2022/23, lo que hizo que su encuentro a principios de la siguiente campaña fuera más que intrigante.

La verdad es que el partido en el Emirates Stadium no fue nada del otro mundo. Sin embargo, Gabriel Martinelli marcó el gol de la victoria, desviado por Nathan Ake, y los Gunners se impusieron a sus rivales.

Arsenal vs Manchester City - Historial completo cara a cara

Partidos jugados : 213

: 213 Victorias del Arsenal : 101

: 101 Empates : 47

: 47 Victorias Manchester City : 65

Más noticias sobre la Premier League