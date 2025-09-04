Houston Dynamo vs LA Galaxy: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
El Houston Dynamo recibirá a Los Angeles Galaxy en la Jornada 32 de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de haber goleado a domicilio 2-3 al St. Louis City.
El cuadro naranja sigue fuera de la clasificación en la Conferencia Oeste en la posición 10; mientras que el cuadro de California sigue ocupando el último lugar de la Conferencia Oeste
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido interesante para ambos cuadros.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Houston Dynamo vs LA Galaxy?
- Ciudad: Houston
- Estadio: Shell Energy Stadium
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Houston Dynamo vs LA Galaxy en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)
Últimos 5 partidos de Houston Dynamo
Rival
Resultado
Competición
St. Louis City
2-3 V
MLS
San Jose
1-2 D
MLS
Vancouver
1-1 E
MLS
Austin
2-2 E
MLS
Pachuca
1-2 D
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de LA Galaxy
Rival
Resultado
Competición
St. Louis City
2-1 V
Leagues Cup
Seattle
0-2 D
Leagues Cup
Colorado
3-0 V
MLS
Pachuca
2-1 V
Leagues Cup
Inter Miami
3-1 D
MLS
Últimas noticias de Houston Dynamo
Solo tres puntos y una posición es lo que alejan al Dynamo de meterse a los playoffs entre los primeros nueve sitios de la Conferencia Oeste. Luego de su triunfo frente al cuadro de St. Louis City.
Últimas noticias de LA Galaxy
El conjunto angelino está eliminado de la Temporada 2025 de la MLS, pero pudieron quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2025 al derrotar 1-2 a Orlando City. Con ello consiguieron su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Posibles alineaciones de Houston Dynamo vs LA Galaxy
Houston Dynamo: Jonathan Bond; Dorsey, Erik Sviatchenko, Femi Awodesu, Franco Escobar; Kowalczyk, Brooklyn Raines, Artur; McGlynn, Amine Bassi, Sebastian Kowalczyk y Ezequiel Ponce.
LA Galaxy: Novak Mićović: Mauricio Cuevas, Carlos Garcés, Maya Yoshida, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil y Mateus Nascimento.
Pronóstico SI
Houston Dynamo 1-2 LA Galaxy.
