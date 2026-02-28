Houston Dynamo vs LAFC: previa, predicciones y alineaciones

El Houston Dynamo y Los Angeles Football Club vienen de ganar su respectivo partido inaugural de la temporada 2026 de la Major League Soccer y este fin de semana se enfrentarán en un compromiso de la Conferencia Oeste.

El cuadro naranja viene de haber derrotado en casa 2.1 al Chicago Fire con un doblete de su nuevo centro delantero brasileño Guilherme Vieira dos Santos. Mientras que, el cuadro angelino viene de haber goleado al campeón de la MLS Cup 2025, el Inter Miami frente a más de 70 mil personas en el Momorial Coliseum.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre dos de los mejores clubes del campeonato norteamericano.

¿A qué hora se juega el Houston Dynamo vs LAFC?

Ciudad : Houston, Texas

: Houston, Texas Estadio : Sell Energy Stadium

: Sell Energy Stadium Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora: 20:30 EE.UU. (Este), 19:30 MX, 02:30 ESP

Shell Energy Stadium será la sede del partido | Joe Buvid/ISI Photos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Houston Dynamo vs LAFC (últimos cinco partidos)

Houston Dynamo : 2

: 2 Empate : 1

: 1 LAFC: 2

Último partido entre ambos: 03/05/25 - LAFC 2-0 Houston Dynamo - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Houston Dynamo LAFC Houston 2-1 Chicago LAFC 1-0 Real España 24/02/26 Sporting 0-0 Houston LAFC 3-0 Inter Miami 21/02/26 Houston 2-4 San Diego Real España 1-6 LAFC 17/02/26 Nashville 3-1 Houston Vancouver 2-2 LAFC 22/11/25 Houston 1-0 Portland Austin 1-4 LAFC 02/11/25

¿Cómo ver el Houston Dynamo vs LAFC por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass España MLS Season Pass

Últimas noticias de Houston Dynamo

✅ MLS debut

✅ 2 goals in 11 minutes



Guilherme made an instant impact for the @HoustonDynamo: https://t.co/KiSGJaOhc1 pic.twitter.com/dyuSbIQHix — Major League Soccer (@MLS) February 24, 2026

Guilherme sin duda lució perfecto el fin de semana en su debut en la MLS, el extremo brasileño fue una adquisición destacada como Jugador Designado del Santos FC de la Serie A antes de la temporada 2026 de la MLS, anotó dos goles en su debut con el Dynamo para liderar una victoria de remontada por 2-1 sobre el Chicago Fire FC en la jornada 1.

"Este es un chico que ha estado jugando a un nivel muy alto en una liga seria contra grandes jugadores durante mucho tiempo", dijo el entrenador principal Ben Olsen después del partido sobre el veterano atacante.

Es un rol al que el jugador de 30 años está acostumbrado, tras haber ganado la Bota de Oro del Campeonato Paulista 2025 (10 goles) con el Santos. Además, ayudó al famoso club de la infancia del ícono brasileño Pelé a evitar el descenso en el reciente Campeonato Brasileiro 2025 tras ascender en 2024.

Probable alineación de Houston Dynamo (4-3-3): Jonathan Bond; Duane Holmes, Antonio Carlos, Erik Sviatchenko, Lucas Halter; Jack McGlynn, Agustín Bouzat, Lawrence Ennali; Mateusz Bogusz, Ezequiel Ponce, Guilherme Vieira dos Santos.

Últimas noticias de LAFC

More history to make 😤



📝 #LAFC and @BouangaDenis have agreed to a contract extension through 2028 with an option through the 2029-30 season.



🔗 https://t.co/XYtihTc0pz pic.twitter.com/L6N1YuelJx — LAFC (@LAFC) February 25, 2026

LAFC ha vuelto a firmar al delantero Denis Bouanga con una extensión de contrato como Jugador Designado hasta 2028, con una opción hasta la temporada 2029-30.

“En este club, el rendimiento importa”, declaró John Thorrington, copresidente y gerente general del LAFC. “Denis ha rendido a un nivel de élite con una consistencia histórica desde su llegada, y nos ha ayudado a ganar múltiples trofeos. Este nuevo contrato lo refleja. Estamos orgullosos de sus logros y nos motiva a seguir construyendo juntos sobre ese éxito”, indicó.

Probable alineación de LAFC (4-3-3): Hugo Lloris; Sergio Palencia, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura; Timothy Tilman, Stephen Eustáquio, Mark Delgado; David Martínez, Son Heung-min, Denis Bouanga.

Pronóstico SI Fútbol

Los dos clubes lucen muy fuertes y ya lo demostraron en la primera jornada de la campaña en donde ganaron sus respectivos partidos en casa, por ende, en este duelo se esperan varios goles y podría culminar en un empate con ambos mostrando su poderío ofensivo.

Houston Dynamo 2-2 LAFC.