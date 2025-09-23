Huddersfield Town vs Manchester City: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
En los dieciseisavos de la EFL Cup, el City viajará a enfrentarse al Huddersfield Town. Aunque el favoritismo recae en los visitantes, la Copa siempre trae partidos trampa donde los equipos de categorías inferiores juegan con una motivación extra. Una oportunidad para que Guardiola rote la plantilla y dé minutos a los menos habituales.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Huddersfield Town vs Manchester City?
Ciudad: Huddersfield, Inglaterra
Fecha: miércoles 24 de septiembre
Horario: 12:45 horas (México) 14:45 horas (ET), 20:45 horas (España)
Estadio: Accu Stadium
¿Cómo se podrá ver el Huddersfield Town vs Manchester City en TV y streaming online?
El partido se podrá seguir a través de DAZN
Últimos cinco encuentros del Huddersfield Town
Rival
Resultado
Competición
Burton Albion
0-0 E
League One
Bradford City
3-1 V
League One
Peterborourgh United
3-2 V
League One
Newcastle U21
6-2 V
EFL Trophy
Barnsley
3-1 D
League One
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Arsenal
1-1 E
Premier League
Napoli
2-0 V
UCL
Manchester United
3-0 V
Premier League
Brighton
2-1 D
Premier League
Tottenham
0-2 D
Premier League
Las últimas noticias del Manchester City
El Manchester City empató 1-1 contra el Arsenal este 21 de septiembre de 2025 en la quinta jornada de la Premier League: Erling Haaland abrió el marcador temprano, pero Gabriel Martinelli igualó en el minuto 93, manteniendo al Arsenal invicto frente a Guardiola en cinco encuentros seguidos. Guardiola destacó el esfuerzo defensivo pese a tener solo un 32.8 % de posesión, la más baja de su gestión. Además, en la Champions, Haaland alcanzó el récord de 50 goles en 49 partidos, en la victoria 2-0 ante Napoli
Posibles alineaciones
Huddersfield Town
Portero: Nicholls
Defensas: Ruben, Low, Feeney, Lasse
Centrocampistas: Will Alves, Kasumu, May, Ledson, Castledine
Delantero: Joe Taylor
Manchester City
Portero: Trafford
Defensas: Aké, Khusanov, Mfuni, Rico Lewis
Centrocampistas: Matheus Nunes, Nico González, Oscar Bobb, Savinho, Foden
Delantero: Marmoush
Pronóstico SI
Huddersfield Town 1-5 Manchester City
