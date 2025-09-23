Huddersfield Town vs Manchester City: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

En los dieciseisavos de la EFL Cup, el City viajará a enfrentarse al Huddersfield Town. Aunque el favoritismo recae en los visitantes, la Copa siempre trae partidos trampa donde los equipos de categorías inferiores juegan con una motivación extra. Una oportunidad para que Guardiola rote la plantilla y dé minutos a los menos habituales.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Huddersfield Town vs Manchester City?

Ciudad: Huddersfield, Inglaterra

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 12:45 horas (México) 14:45 horas (ET), 20:45 horas (España)

Estadio: Accu Stadium

¿Cómo se podrá ver el Huddersfield Town vs Manchester City en TV y streaming online?

El partido se podrá seguir a través de DAZN

Últimos cinco encuentros del Huddersfield Town

Rival Resultado Competición Burton Albion 0-0 E League One Bradford City 3-1 V League One Peterborourgh United 3-2 V League One Newcastle U21 6-2 V EFL Trophy Barnsley 3-1 D League One

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Arsenal 1-1 E Premier League Napoli 2-0 V UCL Manchester United 3-0 V Premier League Brighton 2-1 D Premier League Tottenham 0-2 D Premier League

Las últimas noticias del Manchester City

El Manchester City empató 1-1 contra el Arsenal este 21 de septiembre de 2025 en la quinta jornada de la Premier League: Erling Haaland abrió el marcador temprano, pero Gabriel Martinelli igualó en el minuto 93, manteniendo al Arsenal invicto frente a Guardiola en cinco encuentros seguidos. Guardiola destacó el esfuerzo defensivo pese a tener solo un 32.8 % de posesión, la más baja de su gestión. Además, en la Champions, Haaland alcanzó el récord de 50 goles en 49 partidos, en la victoria 2-0 ante Napoli

Posibles alineaciones

Omar Marmoush | James Gill - Danehouse/GettyImages

Huddersfield Town

Portero: Nicholls

Defensas: Ruben, Low, Feeney, Lasse

Centrocampistas: Will Alves, Kasumu, May, Ledson, Castledine

Delantero: Joe Taylor

Manchester City

Portero: Trafford

Defensas: Aké, Khusanov, Mfuni, Rico Lewis

Centrocampistas: Matheus Nunes, Nico González, Oscar Bobb, Savinho, Foden

Delantero: Marmoush

Pronóstico SI

Huddersfield Town 1-5 Manchester City

