Hungría vs Portugal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico

El encuentro entre Hungría y Portugal en el Puskás Arena corresponderá a un encuentro donde estará en juego la clasificación del Mundial 2026, exactamente a la jornada 2 del Grupo F.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Hungría vs Portugal?

Ciudad : Budapest, Hungría

Fecha : martes 9 de septiembre

Horario: 14:45hs (US) , 12:45hs (MX) 20:45hs (ESP), 15:45hs (ARG),

Estadio: Puskás Arena

¿Cómo se podrá ver el Hungría vs Portugal en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de UEFA en UEFA TV PPV

Últimos 5 partidos de Hungría

Rival Resultado Competición Azerbaiyán 1-2 V Amistoso Suecia 0-2 D Amistoso Turquía 0-3 D Nations League Turquía 3-1 D Nations League Alemania 1-1 E Nations League

Últimos 5 partidos de Portugal

Rival Resultado Competición España 2-2 E Nations League Alemania 1-2 V Nations League Dinamarca 5-2 V Nations League Dinamarca 1-0 D Nations League Croacia 1-1 E Nations League

Últimas noticias de Hungría

Hungary v Türkiye - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs Second Leg | David Balogh/GettyImages

Hungría tiene como objetivo clasificarse al Mundial 2026, y su prueba de fuego pasa por intentar puntuar ante la favorita del grupo, Portugal. Buscarán por lo menos clasificarse a la siguiente ronda de los Play Offs.

Últimas noticias de Portugal

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Lars Baron/GettyImages

Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones emprenderá su camino para clasificarse al Mundial de este mismo verano. Según sus antecedentes es una de las grandes potencias futbolísticas actualmente al mando de la ya leyenda Cristiano Ronaldo. Armenia y después Hungría serán sus primeros exámenes para sumar sus primeros puntos en el Grupo F de clasificación.

Posibles alineaciones

Hungría: Toth, Nego, Orban, Dárdai, Nagy, Schafer, Töth, Szoboszlai, Boalla, Sallai y Varga.

Portugal: Diogo Costa, Joao Neves, Rúben Días, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Conceiçao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Pronóstico SI

Portugal parte claramente como candidato favorito. Su historial y potencial ofensivo marcan la pauta. Portugal ha dominado claramente los duelos históricos contra Hungría. En los últimos encuentros oficiales, los lusos suman cinco victorias en seis partidos y solo un empate, con un total de 14 goles a favor y tres en contra. Portugal llega con buen estado de forma.