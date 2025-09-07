Hungría vs Portugal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico
El encuentro entre Hungría y Portugal en el Puskás Arena corresponderá a un encuentro donde estará en juego la clasificación del Mundial 2026, exactamente a la jornada 2 del Grupo F.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Hungría vs Portugal?
Ciudad : Budapest, Hungría
Fecha : martes 9 de septiembre
Horario: 14:45hs (US) , 12:45hs (MX) 20:45hs (ESP), 15:45hs (ARG),
Estadio: Puskás Arena
¿Cómo se podrá ver el Hungría vs Portugal en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de UEFA en UEFA TV PPV
Últimos 5 partidos de Hungría
Rival
Resultado
Competición
Azerbaiyán
1-2 V
Amistoso
Suecia
0-2 D
Amistoso
Turquía
0-3 D
Nations League
Turquía
3-1 D
Nations League
Alemania
1-1 E
Nations League
Últimos 5 partidos de Portugal
Rival
Resultado
Competición
España
2-2 E
Nations League
Alemania
1-2 V
Nations League
Dinamarca
5-2 V
Nations League
Dinamarca
1-0 D
Nations League
Croacia
1-1 E
Nations League
Últimas noticias de Hungría
Hungría tiene como objetivo clasificarse al Mundial 2026, y su prueba de fuego pasa por intentar puntuar ante la favorita del grupo, Portugal. Buscarán por lo menos clasificarse a la siguiente ronda de los Play Offs.
Últimas noticias de Portugal
Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones emprenderá su camino para clasificarse al Mundial de este mismo verano. Según sus antecedentes es una de las grandes potencias futbolísticas actualmente al mando de la ya leyenda Cristiano Ronaldo. Armenia y después Hungría serán sus primeros exámenes para sumar sus primeros puntos en el Grupo F de clasificación.
Posibles alineaciones
Hungría: Toth, Nego, Orban, Dárdai, Nagy, Schafer, Töth, Szoboszlai, Boalla, Sallai y Varga.
Portugal: Diogo Costa, Joao Neves, Rúben Días, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Conceiçao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Pronóstico SI
Portugal parte claramente como candidato favorito. Su historial y potencial ofensivo marcan la pauta. Portugal ha dominado claramente los duelos históricos contra Hungría. En los últimos encuentros oficiales, los lusos suman cinco victorias en seis partidos y solo un empate, con un total de 14 goles a favor y tres en contra. Portugal llega con buen estado de forma.
