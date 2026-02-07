Ibrahima Konaté suena para reforzar en verano al Real Madrid

El nombre de Ibrahima Konaté vuelve a sonar con fuerza en los despachos del Real Madrid. Según ha trascendido en las últimas horas, el club blanco ha retomado contactos con el entorno del central francés para conocer de primera mano su situación actual y su disponibilidad de cara al futuro. No es la primera vez que el defensor aparece en la órbita madridista, pero sí un nuevo capítulo en una búsqueda estratégica que ya está en marcha.

En Valdebebas existe la convicción de que la plantilla necesita refuerzos estructurales. El plan pasa por acudir al mercado en busca de uno o dos defensores de primer nivel y, además, incorporar un centrocampista diferencial que eleve el techo competitivo del equipo. En ese escenario, Konaté encaja por perfil: potencia física, jerarquía en el juego aéreo y capacidad para sostener muchos metros a la espalda, cualidades muy valoradas en el modelo del Madrid.

La operación, eso sí, no sería sencilla. Konaté es un futbolista cotizado, con experiencia en la élite europea y margen de crecimiento, factores que encarecen cualquier movimiento. Aun así, el simple hecho de que el club haya vuelto a interesarse por su situación revela que su nombre sigue marcado en rojo en la planificación deportiva.

Dentro de ese dibujo ideal, el gran sueño del Madrid pasaba por construir una columna vertebral de máximo nivel: Vitinha para gobernar el centro del campo y William Saliba para liderar la zaga junto a Konaté. Sin embargo, ambas operaciones se antojan extremadamente complejas por su situación contractual y el peso que tienen en sus respectivos clubes.

Con el mercado todavía por definirse, el mensaje es claro: el Real Madrid se mueve, estudia escenarios y vuelve a colocar a Konaté en el radar como una pieza capaz de reforzar la competitividad de una plantilla que aspira, como siempre, a pelear por todo.