Independiente Medellín vs Atlético Nacional: cómo ver, alineaciones y pronóstico de la J10 en la Liga Dimayor

La décima jornada de la Liga Dimayor, la fecha de los clásicos, nos regala su plato más fuerte: una nueva edición del Clásico Paisa. El Estadio Atanasio Girardot, vestido de rojo, será el escenario de un duelo vibrante entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, dos equipos que llegan con presentes distintos pero con el mismo objetivo innegociable: quedarse con el honor de la ciudad.

Independiente Medellín, el Poderoso de la Montaña, llega a este partido en su mejor momento del semestre. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo viene de dar un golpe de autoridad al vencer con contundencia por 1-3 al Deportivo Cali en condición de visitante. Esta victoria, sumada a su buen rendimiento reciente, llena de optimismo a su hinchada, que sueña con una victoria en el clásico.

Por su parte, Atlético Nacional afronta el derbi con un panorama más complejo. Si bien en la liga su último resultado fue una victoria por la mínima sobre Envigado, el equipo Verdolaga llega con el cansancio acumulado ente los juegos de la Copa Libertadores y la Copa de Colombia.

A continuación te dejamos todo lo que debes de saber sobre el Clásico Paisa entre Medellín y Nacional, para que no te pierdas ningún detalle: horarios, canales de transmisión, streaming online, pronóstico y mucho más.

Atletico Nacional v Envigado - BetPlay DIMAYOR | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Independiente Medellín vs Atlético Nacional?

El Atanasio Girardot se prepara para la gran fiesta del fútbol antioqueño. Aquí están todos los detalles confirmados por la Dimayor:

Ciudad : Medellín, Antioquia (Colombia)

: Medellín, Antioquia (Colombia) Estadio : Atanasio Girardot

: Atanasio Girardot Fecha : domingo 7 de septiembre de 2025

: domingo 7 de septiembre de 2025 Horario: 20:20 horas (Este de Estados Unidos), 18:20 horas (Colombia), 17:20 horas (Centro de México), 02:20 horas del lunes (España).

¿Cómo ver el Independiente Medellín vs Atlético Nacional en TV y streaming online?

La transmisión en Colombia es en exclusiva por Win Sports+ y su plataforma de streaming, Win Sports Online.

Para el público en Estados Unidos y otros países, el partido se puede seguir en vivo a través de la señal internacional de Nuestra Tele y en plataformas de streaming como Fubo y Fanatiz.

Últimos 5 partidos de Independiente de Medellín:

Rival Resultado Competición Fortaleza Copa Colombia Deportivo Cali 1-3 V Liga Dimayor Fortaleza 0-0 E Copa Colombia La Equidad 3-1 V Liga Dimayor Pasto 1-2 V Liga Dimayor

Últimos 5 partidos de Atlético Nacional:

Rival Resultado Competición Deportes Quindío Copa Colombia Envigado 1-0 V Liga Dimayor Deportes Quindío 4-0 V Copa Colombia América Cali 1-1 E Liga Dimayor Sao Paulo 1-1 (4-3p) D Copa Libertadores

Independiente Santa Fe v Independiente Medellin - Liga Betplay 2024 II | Andres Rot/GettyImages

Posibles alineaciones de Independiente de Medellín y Atlético Nacional

Independiente Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Malcom Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Pablo Lima; Jhon Vásquez, Homer Martínez, Mender García y Francisco Fydriszewski.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Dairon Asprilla, Edwin Cardona, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Pronóstico SI

Es un clásico que llega con los papeles invertidos respecto a otros años. Independiente Medellín parece llegar con más ritmo, confianza y, sobre todo, menos desgaste físico; la ofensiva del 'Poderoso está funcionando y se enfrenta a un Nacional que, si bien es jerárquico y sólido en defensa, podría pagar caro el esfuerzo reciente.

Si el DIM logra imponer su intensidad desde el primer minuto, puede hacer mucho daño. Nacional apostará por su experiencia para manejar los tiempos del partido y aprovechar cualquier oportunidad.

Independiente Medellín 2-1 Atlético Nacional