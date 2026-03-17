Inédito: la CAF revierte el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones

La final de la Copa Africana de Naciones 2026 fue un escándalo y sigue dando para debatir y hablar: tres meses después de la final, la CAF falló en favor de Marruecos y le quitó el título a Senegal.

El equipo que tiene a Sadio Mané como figura y capitán había abandonado la cancha en la final en modo de protesta contra el arbitraje, tras un penal polémico sancionado en favor de Marruecos en los minutos finales de la gran definición.

Finalmente volvieron al campo, Brahim Díaz falló el tiro desde los doce pasos y pudieron ganarlo en la prórroga, levantando así la copa por segunda vez en su historia. Cabe destacar que ambos equipos están clasificados al Mundial 2026.

El comunicado de la CAF

La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido hoy que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies (AFCON) Marruecos 2025 («el partido»), y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).



En relación con el recurso presentado por la FRMF sobre la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Comisión de Apelación de la CAF ha dictado las siguientes resoluciones:



Se declara admisible en cuanto a la forma el recurso interpuesto por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y se estima el recurso.

Se anula la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF.

La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Se estima la protesta presentada por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a través de la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado de 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).



Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de reparación.