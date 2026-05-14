La guía de Inglaterra para el Mundial 2026: los 'Tres Leones' buscan cambiar la historia

«No más años de sufrimiento, no más necesidad de soñar», profetizaron David Baddiel y Frank Skinner para Inglaterra en su famosa canción «Three Lions» antes de la Eurocopa de 1996.

Treinta años después, el dúo cómico, y el resto de Inglaterra, sigue persiguiendo repetir la hazaña de 1966.

Sin embargo, tras varios intentos fallidos en torneos recientes, con Thomas Tuchel como director técnico y un equipo repleto de algunos de los mejores jugadores del planeta, existe la sensación de que 2026 puede ser, por fin, su año.

El camino hacia el Mundial

Record en clasificación: 8G-0E-0P

8G-0E-0P Goles a favor / recibidos: 22 / 0

22 / 0 Goleador: Harry Kane (8)

Harry Kane (8) Asistente: Declan Rice (4)

La selección inglesa de Tuchel disfrutó de una eliminatoria para el Mundial de 2026 perfecta, con énfasis en perfecta.

Ocho partidos, ocho victorias, 22 goles a favor y ni uno solo en contra. Los 'Tres Leones' superaron su grupo con facilidad, derrotando a Albania, Serbia, Letonia y Andorra, dos veces a cada una.

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Quizás aún más impresionantes que los resultados fueron las actuaciones. Inglaterra desplegó un estilo ofensivo y fluido, digno de un equipo de elite, algo que se desaprovechó con demasiada frecuencia durante la etapa de Sir Gareth Southgate.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO CROACIA 17/6 AT&T Stadium GHANA 23/6 Gillette Stadium PANAMÁ 27/6 Metlife Stadium

Entrenador: Thomas Tuchel

England v Japan - International Friendly | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut.

debut. Tiempo dirigiendo a Inglaterra: desde octubre 2024.

En los últimos años, varios directores técnicos exitosos a nivel doméstico tomaron las riendas de selecciones nacionales, y Thomas Tuchel es uno de los ejemplos más destacados.

Sus logros a nivel de clubes son impresionantes: títulos de liga con el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, Copas con el Borussia Dortmund y el Chelsea, incluida la Champions League en la temporada 2020/21, todo esto demostrando flexibilidad táctica en cada equipo.

Lo único que le falta al alemán es experiencia en grandes torneos a nivel de selecciones.

¿Cómo juega Inglaterra?

Formación preferida: 4-2-3-1.

4-2-3-1. Estilo: alta intensidad, centrado en la posesión de la pelota.

alta intensidad, centrado en la posesión de la pelota. Fortalezas: mantener la posesión, formaciones fluidas y pases directos.

mantener la posesión, formaciones fluidas y pases directos. Debilidades: vulnerable a contraataques, no hay un suplente top para Kane.

Aunque Inglaterra se alinea con un 4-2-3-, en posesión de la pelota el equipo de Tuchel se transforma en un 2-3-5 altamente ofensivo. Los dos centrales se mantienen en posiciones retrasadas, mientras que los laterales se proyectan hacia el mediocampo a ambos lados de un mediocentro defensivo. El otro mediocampista gana libertad para avanzar, creando espacios para buscar pases a los extremos, que buscan desmarcarse a la espalda de la defensa rival.

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

Esta formación le brinda a Inglaterra una gran variedad de opciones de ataque, pero puede dejarla vulnerable a contraataques rápidos, especialmente por las bandas, con los extremos muy adelantados y los laterales replegados hacia el centro.

En comparación con el enfoque más conservador de Southgate, el equipo de Tuchel asume riesgos, jugando con pases más largos o arriesgados para crear mayores ocasiones, lo que permite que jugadores creativos como el número 10 y los extremos se expresen, aunque no siempre de resultado. También es probable que Kane baje a recibir la pelota en ocasiones y la pase a los extremos que se desmarquen.

En definitiva, se trata de un estilo de juego de alto riesgo y gran recompensa, diseñado para dominar los partidos e imponer la voluntad ofensiva de Inglaterra a cualquier rival.

Los jugadores a seguir

Factor X: Harry Kane, delantero, capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra, es el referente del equipo. Cuando está en forma, encuentra el equilibrio perfecto entre bajar al mediocampo para crear juego y buscar remates con el arco vacío, convirtiendo a los Tres Leones en un equipo temible.

England v Finland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2 | Justin Setterfield - The FA/GettyImages

Revelación: a pesar de no ser muy convocado al inicio de la temporada, Elliot Anderson terminó como el mediocampista titular de Inglaterra. Tras haber impresionado a Tuchel con un deslumbrante repertorio de habilidades, la estrella del Nottingham Forest está ganando admiradores en la Premier League.

La equipación que usará el conjunto inglés

Equipación de Inglaterra para la Copa del Mundo | Nik

Inglaterra se enfocó en los detalles de sus camisetas para el Mundial, incorporando elementos gráficos, banderas, leones y estrellas, directamente en la tela texturizada. Como es habitual, la camiseta local es blanca, mientras que la visitante es roja.

La camiseta visitante luce un escudo y un logotipo centrados, y ambas tienen un grueso cuello redondo.

Posible alineación titular

Posible XI de Inglaterra | FootballUser

Inglaterra cuenta con una equipo tan fuerte que resulta difícil predecir con exactitud a quién alineará Tuchel, ya que es probable que el técnico alemán arme rotaciones. Aun así, algunas cosas parecen casi seguras.

En su esquema favorito, el 4-2-3-1, Jordan Pickford va a ser casi con toda seguridad titular en el arco, con Marc Guéhi, la figura de Inglaterra en la Eurocopa 2024, como pivote defensivo. Declan Rice y Elliot Anderson probablemente formen el mediocampo, mientras que Harry Kane liderará el ataque.

En las bandas, Reece James va a ser titular como lateral derecho, mientras que la joven promesa del Manchester City, Nico O’Reilly, va por la izquierda, y Marcus Rashford y Bukayo Saka ocuparán las bandas. El puesto de mediapunta es el mayor dilema de Inglaterra, con muchas opciones: Eberechi Eze, Cole Palmer, Morgan Rogers y Jude Bellingham son capaces de desempeñar ese rol, pero Bellingham parece el titular más probable.

Estado de forma actual

Cuanto menos se hable de los amistosos de Inglaterra en marzo, mejor. Un empate 1-1 con Uruguay y una derrota 1-0 ante Japón, ambos en Wembley, implicaron mucha experimentación, pero pocos resultados positivos.

England v Uruguay - International Friendly | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El capitán y figura clave, Kane, se perdió el partido contra Japón por lesión, y la selección inglesa se vio disminuida en su ausencia. Tuchel incluyó a algunos jugadores secundarios en el equipo, pero en lugar de asegurarse un puesto en el avión a Estados Unidos, varios sugirieron que quizás sería mejor dejarlos en casa.

Harry Maguire y Marcus Rashford lucharon por un lugar en el once inicial, mientras que Phil Foden no parecía estar en su mejor forma.

¿Qué podemos esperar de la afición inglesa?

Afortunadamente, la reputación de los fans ingleses como hooligans borrachos es cosa del pasado. La de ahora es una afición más familiar y diversa que refleja la naturaleza multicultural de la Inglaterra moderna. Y los seguidores de los 'Tres Leones' llenan los estadios con personalidad.

England v Uruguay - International Friendly | Alex Davidson - The FA/GettyImages

Prepárense para canciones creativas (a veces pintorescas), tambores ensordecedores, pelucas, maquillaje facial y un ambiente divertido y ruidoso.

Expectativas nacionales

Pocas naciones sienten la presión de las expectativas como la selección inglesa. El Mundial de 2026 no va a ser diferente; de ​​hecho, la presión será aún mayor.

Con Tuchel a la cabeza y una gran cantidad de talento de primer nivel a su disposición, los aficionados ingleses solo esperan levantar el trofeo. Cualquier resultado que no sea levantar el trofeo en América del Norte será considerado un fracaso, así de grandes son las expectativas.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentar Inglaterra: España

España Una estadística que define a Inglaterra: los dirigidos por Tuchel se conviertieron en la primer selección europea en clasificar invicta en la fase de clasificación.

los dirigidos por Tuchel se conviertieron en la primer selección europea en clasificar invicta en la fase de clasificación. Si todo sale mal: Tuchel se queda afuera.

Tuchel se queda afuera. ¿Qué va a decir todo el mundo si Inglaterra queda eliminada en fase de grupos? ¿Alguna vez volverá el trofeo a casa?