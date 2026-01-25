Pareciera que los días oscuros para el Manchester United han quedado atrás. Rubén Amorim dejó el banquillo Red Devil y llegó Michael Carrick para suplirlo, logrando ya una proesa con la que podría quedarse de fijo como el estratega del equipo de sus amores lo que resta de la temporada 2025/26 de la Premier League.

La órbita inglesa decidió que este hombre histórico tomara las riendas del equipo, aparentemente como interino y su primera afrenta la tuvo contra el Manchester City en el derbi de la ciudad, algo nada sencillo. En Old Trafford y con el apoyo de su gente, su equipo se llevó el triunfo con un marcador de dos goles por cero gracias a las anotaciones de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu.

Sin tiempo para reflexionar lo sucedido, la siguiente jornada de la máxima categoría del balompié inglés sería contra el Arsenal, el equipo que marcha como líder de la competición y que tampoco sería un sinodal fácil de derrotar.

Carrick y los suyos saltaron al campo para venir de atrás, ya que los Gunners marcaron primero, pero volvieron a aparecer sus hombres de confianza: Mbeumo y Dorgu para ponerlo al frente, sin embargo, Mikel Merino puso el empate al 84' y parecía que ahí terminaría su racha ganadora, pero no fue así.

Solo tres minutos le bastaron al United para volver a irse al frente y en una jugada muy bien elaborada desde el medio campo, Kobbie Mainoo le da la pelota a Matheus Cunha, quien se enfila completamente solo hacia la portería y antes de tocar la media luna, saca un disparo con rosca de pierna derecha que se incrusta en la portería.

A MASSIVE RESULT IN THE CAPITAL 💪 — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2026

Esto significó tres puntos para su equipo que hoy llegó a la cuarta posición de la clasificación general, además de quitarle una racha al Arsenal que no perdía de local contra un equipo del Big Six desde hace tres años.