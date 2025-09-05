¡Injusticia! Los clubes a los que se le impidió el acceso a la Liga MX pese a haber sido campeones en el Ascenso

Este jueves se dio una buena noticia para los aficionados al fútbol mexicano, ya que a partir de la temporada 2026-2027 volverá el ascenso, gracias a la revolución causada por Leones Negros, Venados FC, Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas, que presentaron su caso ante el TAS.



Si bien se desconoce cómo serán las formas para que un equipo pueda ascender a la Liga MX, ya hay un avance positivo en la lucha de los denominados 'G6', que esperan algún día sumarse a la Primera División.



No obstante, se debe recordar que en este tiempo en el que se suspendió el ascenso y el descenso, hubo conjuntos que ganaron de forma meritoria el campeonato de la Liga de Expansión y posteriormente el Campeón de Campeones de la categoría, mas se les puso trabajas para poder acceder, quedándose solamente con las ganas.



Es hora de recordar a aquellos que deportivamente merecían estar en la Liga MX:

1. Cafetaleros de Tapachula

¡EL PRIMER TÍTULO EN SU HISTORIA!



Cafetaleros de Tapachula, campeón del #AscensoMX, al vencer a los Leones Negroshttps://t.co/lYviaN2g0s pic.twitter.com/35Qqu7cbrP — Futbol Total (RESPALDO) (@MXFutbolTotal) April 29, 2018

Cuando aún era el Ascenso MX, los chiapanecos fueron campeones en el Clausura 2018, venciendo en la Final de Ascenso a Alebrijes de Oaxaca, pero no contaba con los requisitos necesarios para poder subir recibiendo solamente una prima económica, desapareciendo más adelante.

2. Tepatitlán FC

Los Alteños ganaron el Guard1anes 2021 al vencer 3-2 al Morelia. Por ello, tuvo la recompensa de disputar la Final de Ascenso contra Tampico Madero, llevándose la llave.



Lamentablemente, el haber congelado el sistema competitivo causó que quedara en sueños su ascenso.

3. Alebrijes Oaxaca

El conjunto oaxaqueño fue campeón del Apertura 2019 en el extinto Ascenso MX, teniendo la mitad del boleto para poder soñar en grande, sin embargo, se cruzó el tema de la pandemia del COVID-19, trayendo consigo la suspensión del Clausura 2020 y todo lo relacionado al ascenso, convirtiendo todo en la Liga de Expansión.

4. Atlante

Atlante en la Liga de Expansión MX:



- Guardianes 2020: Subcampeón 🥈

- Apertura 2021: Campeón 🏆

- Campeón de Campeones 21/22: Campeón 🏆

- Apertura 2022: Campeón 🏆

- Apertura 2023: Subcampeón 🥈

- Clausura 2024: Campeón 🏆



¿Y cuando premiamos la constancia, @LigaBBVAMX? pic.twitter.com/9y4LCcoEDY — Fernando Franco (@FrancoPuga3) May 13, 2024

Los Potros de Hierro se hicieron con el Apertura 2021. En el Campeón de Campeones chocó contra otro histórico del fútbol mexicano, Morelia, pero los azulgranas festejaron al doblegarlos en la tanda de penales.



Para la temporada 2022-23, El Equipo del Pueblo volvería a repetir el título frente al Tapatío. No obstante, actualmente ya no son bien vistos al acusarlos de ‘agachones’ por haberse salido de la demanda presentada.

5. Cancún FC

Atlante v Cancun FC - Liga de Expansion MX | Jam Media/GettyImages

Uno de los equipos más nuevos de México. Las Iguanas sorprendieron al hacerse con su primer título en el Apertura 2023. Si hubiera existido el famoso boleto para jugar en la Liga MX, se lo habría arrebatado al Atlante, ya que ganó en penales.

El último en ganar fue el Tapatío, en la temporada 2024-2025, pero al tratarse de una filial de las Chivas, no podía subir, aunque hubieran frustrado los planes de los Leones Negros.