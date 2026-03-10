Insólito: noche de terror para el Tottenham y cambio de arquero a los 15 minutos del primer tiempo

La UEFA Champions League tuvo este martes la situación más insólita e inverosímil de la temporada, con un cambio de arquero por un rendimiento bajísimo en el primer tiempo de un duelo de octavos de final.

El Atlético de Madrid le está ganando 4-1 al Tottenham en el Metropolitano, y esto no sería posible sin la noche de pesadilla que está viviendo el pobre Antonin Kinsky. A los cinco minutos, el portero checo se patinó al tratar de sacar del arco y le dejó el primer gol de la noche servido a Marcos Llorente, mientras que los 14 volvió a errarle a la pelota y dejó otro tanto servido para que los de Simeone se pongan 3-0. El segundo gol no fue 100% su responsabilidad, pero su reacción dejó bastante que desear.

En un contexto por demás complejo, el entrenador Igor Tudor tomó una decisión antipática pero necesaria: a los 17 minutos del primer tiempo realizó la primera variante, con Guglielmo Vicario ingresando en lugar de Kinsky para un inusual cambio de portero.

🧤 EL RESUMEN DE LA NOCHE DE KINSKY EN EL METROPOLITANO



👀 16 minutos disputados

⚽ 3 goles concedidos

😱 2 bloopers

❌ REEMPLAZADO por Vicario



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CrjFOqYBMX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

El Tottenham está atravesando una situación extraña y complicada, ubicándose a un punto de la zona de descenso e hilvanando su sexta derrota de manera consecutiva entre Premier League y UEFA Champions League.