Inter de Milán vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Champions League vuelve esta semana con el magnetismo de las grandes noches europeas, y uno de los duelos más atractivos llegará el martes 20 a las 21:00. El Arsenal visitará el mítico Giuseppe Meazza para enfrentarse al Inter de Milán, en un choque que promete intensidad, talento y una atmósfera eléctrica en la ciudad lombarda.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Arsenal?
- Ciudad: Milán
- Fecha: martes 20 de enero
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Guiseppe de Meazza
¿Cómo se podrá ver el Inter vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
EEUU
ESPN deportes
ESPN
México
Sky Sports
SKY HD
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos cinco partidos
Inter
Arsenal
Udinese 0-1 Inter (17/01/2026)
Nottingham Forest 0-0 Arsenal (17/01/2026)
Inter 1-0 Lecce (14/01/26)
Chelsea 2-3 Arsenal (14/01/26)
Inter 2-2 Nápoles (11/01/26)
Portsmouth 1-4 Arsenal (11/01/26)
Parma 0-2 Inter (07/01/26)
Arsenal 0-0 Liverpool (08/01/26)
Inter 3-1 Bolonia (04/01/26)
Bournemouth 2-3 Arsenal (03/01/26)
Atalanta 0-1 Inter (28/12/25)
Arsenal 4-1 Aston Villa (30/12/25)
Últimas noticias del Inter
El Inter de Milán llega a la cita consolidado como un bloque sólido, competitivo y con una identidad muy marcada. El equipo combina una defensa férrea con una salida de balón limpia y vertical, apoyada en un centro del campo poderoso y en delanteros que castigan cualquier desajuste. En casa, el conjunto nerazzurro suele elevar su nivel, empujado por un Meazza que se convierte en un auténtico fortín en las noches europeas.
Últimas noticias del Arsenal
El Arsenal aterriza en Italia con confianza y un punto de impulso emocional tras imponerse la semana pasada en el derbi de Londres disputado en Stamford Bridge. El equipo de Mikel Arteta mantiene su estilo reconocible: presión alta, circulación rápida y una apuesta ofensiva que busca someter al rival desde la posesión. Los gunners llegan con la sensación de estar creciendo en el momento adecuado y con la ambición de dar un golpe sobre la mesa en Europa.
Posibles alineaciones
Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Zielinki, Barella, Mkitharyan, Diouf, Augusto, Thuram, Bonny
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard y Gyokeres
Pronóstico SI
En cuanto al pronóstico, se perfila un partido muy equilibrado, con fases de dominio alterno y decidido por detalles. El Inter parte con una ligera ventaja por jugar en casa y por su solidez en escenarios de máxima exigencia, pero el Arsenal tiene argumentos suficientes para incomodar y llevarse algo positivo. Un empate con goles o una victoria ajustada para cualquiera de los dos encaja con la dinámica actual de ambos equipos:1-2
Inter de Milán 1-2 Arsenal
