Inter de Milán vs Atalanta: previa, predicciones y alineaciones

El Inter de Milán y Atalanta se enfrentarán este sábado en el estadio Giuseppe Meazza por una nueva jornada de la Serie A. El encuentro correspondiente a la 29° jornada puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla. El conjunto local buscará reafirmar su condición de líder, mientras que la visita intentará sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse en la pelea por puestos europeos.

El equipo dirigido por Cristian Chivu llega tras un golpe duro en el Derby della Madonnina. La derrota ante el Milán cortó una larga racha invicta en el campeonato y dejó algunas dudas en un equipo que venía mostrando gran regularidad. Aun así, el Inter mantiene una ventaja importante de siete puntos en la cima de la Serie A y sigue siendo el principal candidato a quedarse con el Scudetto.

Del otro lado estará un Atalanta que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto de Raffaele Palladino viene de sufrir una durísima goleada por 6 a 1 en la UEFA Champions League ante Bayern Múnich y ya prácticamente eliminado del torneo continental, los objetivos que le restan son la Copa Italia (se encuentra en semifinales) y la clasificación a copas europeas de la próxima temporada.

A continuación, toda la información para disfrutar de este partidazo.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo del Inter

El Inter llega a este partido con la necesidad de reaccionar después de la derrota en el Derby della Madonnina. A pesar de ese tropiezo, el equipo sigue liderando la Serie A y ha demostrado durante la temporada una regularidad mayor que la de la mayoría de sus rivales. Además, jugar en el Giuseppe Meazza suele ser un factor determinante, especialmente ante un rival al que ha dominado claramente en los últimos enfrentamientos directos.

Atalanta, por su parte, afronta el duelo tras un golpe muy duro en la Champions League frente al Bayern Múnich. El equipo de Raffaele Palladino ha mostrado momentos interesantes desde la llegada del entrenador, pero sus últimos resultados han dejado dudas y el desgaste de las últimas semanas podría pasar factura. Si el Inter logra imponer su ritmo desde el inicio, tiene argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos.

Predicción: Inter de Milán 2-1 Atalanta.

Lautaro Martinez of FC Internazionale seen celebrating with | SOPA Images/GettyImages

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Atalanta?



Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Meazza

Estadio Giuseppe Meazza Fecha: sábado 14 de marzo

sábado 14 de marzo Hora: 09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP

09:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 15:00 ESP Árbitro: Gianluca Manganiello

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter de Milán y Atalanta

Partidos jugados: 144

144 Inter de Milán: 81

81 Empates : 36

: 36 Atalanta: 27

Último encuentro entre ambos: Atalanta 0-1 Inter de Milán (28/12/25 - Serie A, Fecha 17)

Atalanta BC v FC Internazionale - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inter de Milán Atalanta Milán 1-0 Inter 08/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 10/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26 Atalanta 2-2 Udinese 07/03/26 Inter 2-0 Genoa 28/02/26 Lazio 2-2 Atalanta 04/03/26 Inter 1-2 Bodo/Glimt 24/02/26 Sassuolo 2-1 Atalanta 01/03/26 Lecce 0-2 Inter 21/02/26 Atalanta 4-1 Borussia Dortmund 25/02/26

¿Cómo ver el Milán vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports Golazo, FOX One México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN, Movistar+, Movistar Plus+

Últimas noticias del Inter de Milán

El Inter afronta este compromiso con una ausencia muy sensible en ataque. Lautaro Martínez, capitán y máximo goleador del equipo en la Serie A esta temporada, continúa fuera por lesión. Su ausencia pesa especialmente en los números del equipo: con el argentino en el campo, los nerazzurri han ganado cerca del 77% de sus partidos esta campaña, mientras que sin él el rendimiento ofensivo cae notablemente, con un promedio de más de un gol menos por encuentro.

Cristian Chivu podría recuperar a Hakan Çalhanoglu, quien se perdió el último derbi y ya trabaja para volver a estar disponible. En defensa, Alessandro Bastoni arrastra algunas molestias físicas y su presencia todavía no está completamente asegurada, aunque el cuerpo técnico espera contar con él si responde bien en las últimas horas previas al partido.

Con Lautaro descartado, el técnico deberá reorganizar el frente de ataque. Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny aparecen como las principales opciones para ocupar los puestos ofensivos en un equipo que buscará recuperar sensaciones después del golpe sufrido en el clásico.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Últimas noticias del Atalanta

El equipo de Palladino llega a este encuentro con algunas dudas en su plantel tras la dura derrota sufrida en la Champions League. En ataque, el entrenador todavía debe definir quién será el delantero titular. Gianluca Scamacca viene de marcar un doblete en el último partido de liga ante Udinese, aunque atraviesa una curiosa racha negativa lejos de casa, ya que no ha logrado anotar en sus últimos siete encuentros de Serie A como visitante.

La otra alternativa para el puesto es Nikola Krstovic, quien también ha tenido minutos importantes en las últimas semanas. Palladino incluso probó con ambos juntos en el último compromiso europeo, buscando mayor presencia en el área rival ante un adversario de jerarquía.

En cuanto a las bajas, el equipo de Bérgamo espera recuperar a Ederson, que viene de superar una lesión muscular y podría volver a la convocatoria. Sin embargo, todavía existen dudas con Giacomo Raspadori y Charles De Ketelaere, quienes recién han retomado los entrenamientos y podrían no llegar en plenitud física para este compromiso.

Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación del Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

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