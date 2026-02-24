Inter de Milán vs Bodo/Glimt: previa, predicciones y alineaciones

San Siro será el punto de partida de una noche decisiva para el Inter de Milán y el Bodo/Glimt en los playoffs de la Champions League 2025/26. Tras el 3-1 a favor del conjunto noruego en la ida, el equipo italiano necesita revertir la serie ante su gente para seguir en competencia.

El Inter llega con el respaldo del 2-0 ante el Lecce en la Serie A, campeonato que lidera con 64 puntos, pero condicionado por la derrota en Noruega y por las bajas de Lautaro Martínez, Denzel Dumfries y Hakan Calhanoglu. Está obligado a asumir el control del partido desde el inicio y buscar, como mínimo, igualar la eliminatoria.

Del otro lado, el Bodo/Glimt afronta el desafío con ventaja y confianza. Ya dejó su huella en esta edición y ahora intentará sostener la diferencia, con la oportunidad de firmar otra página histórica en Europa.

A continuación, las últimas novedades de cada equipo antes del duelo decisivo.

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Bodo/Glimt?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Estadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Fecha : martes 24 de febrero

: martes 24 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP)

Alejandro Hernández Hernández (ESP) VAR: Carlos del Cerro (ESP)

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter de Milán y el Bodo/Glimt

Inter de Milán : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Bodo/Glimt: 1

Último partido entre ambos: 18/2/26 - Bodo/Glimt 3-1 Inter de Milán - Playoffs de la Champions League (ida)

Últimos 5 partidos

Inter de Milán Bodo/Glimt Lecce 0-2 Inter de Milán 21/2/26 Bodo/Glimt 3-1 Inter de Milán 18/2/26 Bodo/Glimt 3-1 Inter de Milán 18/2/26 Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt 28/1/26 Inter 3-2 Juventus 14/2/26 Bodo/Glimt 3-1 Manchester City 20/1/26 Sassuolo 0-5 Inter 8/2/26 Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt 10/12/25 Inter 2-1 Torino 4/2/26 Bodo/Glimt 5-0 Fredrikstad 30/11/25

¿Cómo ver el Inter de Milán vs Bodo/Glimt por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN México FOX, FOX One España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Inter de Milán

El Inter llega a la vuelta con un mix de sensaciones. La derrota 3-1 en Noruega fue un golpe durísimo en la ida de los playoffs, pero reaccionó el fin de semana con un triunfo 2-0 ante el Lecce en la Serie A. En el campeonato italiano se mantiene en lo más alto con 64 puntos, diez más que el AC Milan, aunque con un partido más disputado.

En la Champions, el recorrido ha sido irregular después de un inicio ideal con 12 puntos sobre 12 posibles. Tres derrotas consecutivas lo hicieron caer hasta el décimo puesto en la fase liga y la caída en el Aspmyra profundizó las dudas. Además, el partido en el frío noruego dejó como saldo la lesión de su capitán, Lautaro Martínez, una baja (muy) sensible en un contexto que exige remontar por al menos dos goles para forzar la prórroga.

Lautaro Martinez, FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Para la revancha no podrá repetir el once de la ida debido a las ausencias. Lautaro, Dumfries y Calhanoglu están lesionados. En contrapartida, Federico Dimarco atraviesa un buen momento por el carril izquierdo y Pio Esposito, autor del único tanto en la ida, ha ganado protagonismo en el frente de ataque en un duelo que definirá la continuidad europea del conjunto nerazzurro.

Posible alineación del Inter de Milán contra el Bodo/Glimt (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Espósito y Thuram.

Últimas noticias del Bodo/Glimt

La gran revelación de esta edición vuelve a la cancha. El Bodo/Glimt dio el golpe en la ida con un 3-1 contundente ante el Inter y ratificó que su recorrido europeo no es casualidad. A pesar de estar fuera de temporada (la Eliteserien terminó en noviembre con el club como subcampeón), el equipo noruego sostuvo un ritmo competitivo alto en la Champions. En esta campaña ya derrotó al Atlético de Madrid y al Manchester City, además de empatar 2-2 con el Borussia Dortmund.

Jens Petter Hauge, FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | David Lidstrom - UEFA/GettyImages

De cara a la vuelta, el desafío será sostener la ventaja en un entorno completamente distinto, con el ambiente y la presión de San Siro. No hay señales de que Kjetil Knutsen planee modificar en exceso el once que tan buen resultado le dio en la ida. Podría ajustar detalles para fortalecer la estructura defensiva, pero todo indica que mantendría la base del equipo que viene compitiendo con intensidad y eficacia en los últimos compromisos europeos.

Posible alineación del Bodo/Glimt contra el Inter de Milán (4-3-3): Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Maatta, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg.

Pronóstico SI Fútbol

El Bodo/Glimt viaja a Italia con ventaja y en una circunstancia que lo coloca ante una oportunidad histórica. Tiene margen a favor y la posibilidad de jugar con la ansiedad del rival. La presión, en cambio, recae casi por completo en el Inter, que necesita al menos dos goles para igualar la serie y tres para evitar cualquier sobresalto si recibe uno. Juega en casa y con mayor rodaje competitivo, pero llega condicionado por la derrota en la ida.

Inter de Milán 2-2 Bodo/Glimt

