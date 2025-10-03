Sports Illustrated Fútbol

Inter de Milán vs Cremonese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El subcampeón de la última UEFA Champions League quiere su quinto triunfo consecutivo ante un rival que está invicto y sueña con pelear arriba.
Gonzalo Orellano|
En una Serie A pareja, donde cada punto cuenta, hay varios equipos que en el comienzo de la nueva temporada se encuentran dando la sorpresa.

Uno de ellos es el Cremonese, quien se encuentra en la séptima posición y está invicto, con posibilidades concretas de complicar al Inter en San Siro por la jornada 6. Los dirigidos por Cristian Chivu llegan a este duelo con cuatro victorias consecutivas en toda competencia (2 por Serie A y 2 por UEFA Champions League).

A continuación todo lo que tienes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inter vs. Cremonese?

Ciudad: Milan, Italia

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 12 horas (ET), 10 horas (México), 18 horas (España)

Estadio: San Siro

¿Cómo se podrá ver el Inter vs. Cremonese en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes

foxsports.com

México

ESPN México

ESPN México

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Inter

Rival

Resultado

Competición

Slavia Praga

3-0 V

Champions League

Cagliari

2-0 V

Serie A

Sassuolo

2-1 V

Serie A

Ajax

2-0 V

Champions

Juventus

4-3 D

Serie A

Últimos cinco partidos del Cremonese

Rival

Resultado

Competición

Como

1-1 E

Serie A

Parma

0-0 E

Serie A

Hellas Verona

0-0 E

Serie A

Sassuolo

3- 2 V

Serie A

AC Milan

2-1 V

Serie A

Últimas noticias del Inter

El Inter de Milán es uno de los candidatos a ganar la Serie A. El equipo italiano se acomodó luego de un inicio complicado y quiere seguir por el camino del triunfo, ya que perder puntos sería resignar mucho de lo trabajado hasta acá, donde solamente obtuvo 3 triunfos y 2 derrotas en las cinco jornadas disputadas.

Para este partido, el técnico Cristian Chivu tendrá disponibles a todos sus jugadores tras el 3-0 ante el Slavia Praga por la Champions League.

Últimas noticias del Cremonese

Emil Audero, el arquero del Cremonese, es la baja más sensible por una molestia muscular en el equipo de Davide Nicola en la previa del partido ante el Como y no pudo recuperarse para esta especial visita a San Siro.

La ilusión es dar un gran golpe ante Inter luego de ascender desde la Serie B para esta temporada.

Posibles alineaciones del Inter de Milán vs Cremonese

Inter de Milán

Portero: Josep Martínez

Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto

Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan

Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Cremonese

Portero: Silvestri

Defensas: Terracciano, Baschirotto, Bianchetti

Centrocampistas: Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella

Delanteros: Bonazzoli, Johnsen

Pronóstico SI

Al Neroazzurro no le espera un partido sencillo pero finalmente se terminará imponiendo a su rival.

Inter 2 - 1 Cremonese

