Inter de Milán vs Cremonese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
En una Serie A pareja, donde cada punto cuenta, hay varios equipos que en el comienzo de la nueva temporada se encuentran dando la sorpresa.
Uno de ellos es el Cremonese, quien se encuentra en la séptima posición y está invicto, con posibilidades concretas de complicar al Inter en San Siro por la jornada 6. Los dirigidos por Cristian Chivu llegan a este duelo con cuatro victorias consecutivas en toda competencia (2 por Serie A y 2 por UEFA Champions League).
A continuación todo lo que tienes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inter vs. Cremonese?
Ciudad: Milan, Italia
Fecha: sábado 4 de octubre
Horario: 12 horas (ET), 10 horas (México), 18 horas (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Inter vs. Cremonese en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes
foxsports.com
México
ESPN México
ESPN México
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Slavia Praga
3-0 V
Champions League
Cagliari
2-0 V
Serie A
Sassuolo
2-1 V
Serie A
Ajax
2-0 V
Champions
Juventus
4-3 D
Serie A
Últimos cinco partidos del Cremonese
Rival
Resultado
Competición
Como
1-1 E
Serie A
Parma
0-0 E
Serie A
Hellas Verona
0-0 E
Serie A
Sassuolo
3- 2 V
Serie A
AC Milan
2-1 V
Serie A
Últimas noticias del Inter
El Inter de Milán es uno de los candidatos a ganar la Serie A. El equipo italiano se acomodó luego de un inicio complicado y quiere seguir por el camino del triunfo, ya que perder puntos sería resignar mucho de lo trabajado hasta acá, donde solamente obtuvo 3 triunfos y 2 derrotas en las cinco jornadas disputadas.
Para este partido, el técnico Cristian Chivu tendrá disponibles a todos sus jugadores tras el 3-0 ante el Slavia Praga por la Champions League.
Últimas noticias del Cremonese
Emil Audero, el arquero del Cremonese, es la baja más sensible por una molestia muscular en el equipo de Davide Nicola en la previa del partido ante el Como y no pudo recuperarse para esta especial visita a San Siro.
La ilusión es dar un gran golpe ante Inter luego de ascender desde la Serie B para esta temporada.
Posibles alineaciones del Inter de Milán vs Cremonese
Inter de Milán
Portero: Josep Martínez
Defensas: Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto
Centrocampistas: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan
Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez.
Cremonese
Portero: Silvestri
Defensas: Terracciano, Baschirotto, Bianchetti
Centrocampistas: Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella
Delanteros: Bonazzoli, Johnsen
Pronóstico SI
Al Neroazzurro no le espera un partido sencillo pero finalmente se terminará imponiendo a su rival.
Inter 2 - 1 Cremonese
Más noticias sobre futbol europeo
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.