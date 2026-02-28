Inter de Milán vs Genoa: previa, predicciones y alineaciones
Inter de Milán se prepara para una prueba de temperamento. Este sábado 28 de febrero recibirá al Genoa en San Siro con la obligación de dejar rápidamente atrás lo que significó la eliminación de la UEFA Champions League ante Bodo/Glimt.
El conjunto de Chivu se ubica 1° en la Serie A, diez puntos por encima de su inmediato perseguir, el Milan. La diferencia es considerable, pero todavía restán 12 jornadas por disputarse con un Derby incluido (próximo 8 de marzo).
Genoa, por su parte, se ubica 14° en la tabla, aunque a solo 3 unidades del Lecce, el último equipo que estaría perdiendo la categoría.
¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Genoa?
- Ciudad: Milán
- Estadio: Estadio San Siro
- Fecha: sábado 28 de febrero
- Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP
- Árbitro: M. Fabbri
Historial de enfrentamientos directos entre el Inter y Genoa
- Partidos jugados: 140
- Inter: 73
- Empate: 34
- Genoa: 33
- Último encuentro entre ambos: Genoa 1-2 Inter (14/12/25 - Serie A, Fecha 15)
Últimos 5 partidos
Inter de Milán
Genoa
Inter 1-2 Bodo/Glimt 24/02/26
Genoa 3-0 Torino 22/02/26
Lecce 0-2 Inter 21/02/26
Cremonese 0-0 Genoa 15/02/26
Bodo/Glimt 3-1 Inter 18/02/26
Genoa 2-3 Nápoli 07/02/26
Inter 3-2 Juventus 14/02/26
Lazio 3-2 Genoa 30/01/26
Sassuolo 0-5 Inter 08/02/26
Genoa 3-2 Bologna 25/01/26
¿Cómo ver el Inter de Milán vs Genoa por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports, Golazo, FOX One
México
ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico
España
DAZN
Últimas noticias del Inter de Milán
El gran desafío que tendrá Cristian Chivu será el de olvidar lo sucedido ante Bodo y enfocarse en la obtención de un nuevo Scudetto. El factor anímico será decisivo, ya que en lo futbolístico el Inter tiene de sobra para aspirar al título.
Con un invicto de 14 partidos por Serie A y siete victorias consecutivas, el Inter deberá arreglárselas ante Genoa sin su goleador. Lautaro Martínez padece una lesión muscular y su regreso se estima para mediados de marzo. Tampoco estará Alessandro Bastoni, suspendido por acumulación de amarillas.
Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Yann Sommer; Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Manuel Akanji; Luis Henrique, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Carlos Augusto; Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram.
Últimas noticias del Genoa
Desde que asumió como entrenador en reemplazo de Patrick Vieira en noviembre del año pasado,
Daniele De Rossi no ha logrado hasta el momento encarrilar a un equipo marcado por la irregularidad. Al auspicioso triunfo sobre Torino de la última jornada le antecedieron un empate en 0 ante Cremonese y dos caídas, frente a Nápoli y Lazio.
El descenso está a la vuelta de la esquina y la presión por sumar puntos corre a la orden del día.
Posible alineación del Genoa (3-5-2): Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Leo Østigard, Johan Vásquez; Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Baldanzi, Morten Frendrup, Ruslan Malinovsky, Aaron Martin Caricol; Lorenzo Colombo, Vitinha.
Pronóstico SI Fútbol
Genoa no ha conseguido un triunfo en casa del Inter desde la temporada 1993/94, por lo que imaginar un triunfo genovés en San Siro es una tarea complicada. Pese a sus ausencias, Inter impondrá condiciones, aunque el margen no será tan amplio.
Inter de Milán 2-1 Genoa