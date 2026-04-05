Inter de Milán vs Roma: previa, predicciones y alineaciones

La Serie A entra en su tramo decisivo y este domingo tendrá un cruce determinante en el Giuseppe Meazza. El Inter recibirá a la Roma con la necesidad de reencontrarse con la victoria y estirar su ventaja en lo más alto de la tabla, en un partido que puede resultar un punto de inflexión para el desenlace del certamen.

El equipo de Christian Chivo llega como líder con seis puntos de ventaja sobre el Milán, pero preocupado por los cuatro partidos consecutivos sin ganar, tres de ellos por liga. Una racha que le permitió a su clásico rival mantener las esperanzas de pelear por el título.

Del otro lado aparece una Roma que también se juega mucho. Marcha en el sexto lugar, hoy en zona de Conference League, pero a solo tres puntos de los puestos de Champions. Viene de un duro golpe tras quedar eliminada de la Europa League frente a Bologna, pero la victoria sobre Lecce antes del parón le permitió acomodarse en el pelotón de arriba.

Pronóstico SI Fútbol

Teniendo en cuenta el momento en el que llega cada equipo, avecinamos un partido cerrado. Inter sigue teniendo más variantes y más peso ofensivo, pero viene mostrando dificultades para sostener resultados. En casa suele imponer condiciones, aunque en este contexto es probable que no arriesgue de más y que priorice volver a la solidez que lo llevó a liderar el torneo.

La Roma llega golpeada, con la necesidad de sumar en una pelea muy ajustada por los puestos de Champions. Fuera de casa le costó bastante a lo largo de la temporada, algo que condiciona su planteo, pero tiene herramientas para incomodar si encuentra espacios y logra sostener el orden defensivo. Todo apunta a un desarrollo parejo, con pocas diferencias y donde los detalles pueden inclinar la balanza.

Pronóstico: Inter de Milán 1-1 Roma

¿A qué hora se juega el Inter de Milán vs Roma?

Ciudad: Milán, Italia

Milán, Italia Estadio: Estadio Giuseppe Meazza

Estadio Giuseppe Meazza Fecha: domingo 5 de abril

domingo 5 de abril Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Simone Sozza

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter de Milán y Roma (últimos 5 encuentros)

Inter de Milán: 4

4 Empates : 0

: 0 Roma: 1

Último encuentro entre ambos: Roma 0-1 Inter de Milán (18/10/25 - Serie A, Fecha 7)

AS Roma v FC Internazionale - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

Últimos 5 partidos

Inter de Milán Roma Fiorentina 1-1 Inter 22/03/26 Roma 1-0 Lecce 22/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Roma 3-4 Bologna 19/03/26 Milán 1-0 Inter 08/03/26 Como 2-1 Roma 15/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26 Bologna 1-1 Roma 12/03/26 Inter 2-0 Genoa 28/02/26 Genoa 2-1 Roma 08/03/26

¿Cómo ver el Inter de Milán vs Roma por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Inter de Milán

La principal novedad pasa por el regreso de Lautaro Martínez, quien podría volver a la titularidad por primera vez desde febrero. A pesar de su prolongada ausenci, el argentino se mantiene como máximo goleador del torneo con 14 tantos. Marcus Thuram, autor de un gol con la selección francesa en el parón FIFA, pelea el puesto con Pio Esposito, autor de los últimos dos goles del equipo.

En defensa hay algunas bajas que obligan a mover piezas. Yann Bisseck quedó descartado por una lesión muscular y Carlos Augusto tampoco estará disponible, por lo que Francesco Acerbi aparece como alternativa para acompañar a Alessandro Bastoni, quien fue blanco de críticas tras la fallida clasificación de Italia al Mundial.

FC Internazionale v Juventus FC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.

Últimas noticias de la Roma

La visita cuenta con varios nombres entre algodones y algunas ausencias confirmadas que condicionan el armado para Gasperini. Paulo Dybala y Artem Dovbyk avanzan en sus recuperaciones, pero todavía no están en condiciones de ser titulares, mientras que Evan Ferguson sigue fuera por lesión. A eso se suma la baja de Wesley, quien padeció un problema muscular durante la fecha FIFA y estará al menos dos semanas sin jugar. Manu Koné es otra incógnita.

En este contexto, el holandés Donyell Malen se perfila como titular. El ex-Dortmund se convirtió en el jugador más determinante del equipo en ataque desde su llegada en enero y es hoy el máximo goleador de la Serie A en ese tramo de la temporada.

AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación de la Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Malen