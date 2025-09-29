Sports Illustrated Fútbol

Inter de Milán vs Slavia Praga: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los italianos debutaron en esta Champions League 2025/26 con una victoria
Carlos Reyes|
La UEFA Champions League nos otorgará en esta Jornada 2 un partido entre el Inter de Milán y el Slavia Praga, encuentro con dos antecedentes previos en este mismo torneo y que nos regalará una nueva historia en esta edición 2025/26. El partido mencionado se llevará a cabo en San Siro este martes 30 de septiembre con una escuadra italiana buscando escalar posiciones.

El 2019 fue el año en que estas escuadras se conocieron y se enfrentaron entre sí. El primer encuentro se dio el 17 de septiembre en el Grupo F de la UCL, ahí los nerazzurri empataron a un tanto frente a los rojiblancos, pero tan solo unos meses después, en noviembre, se volvieron a enfrentar y la historia fue diferente: el Inter ganó tres por uno como visitante.

A este encuentro los italianos llegan luego de haber dejado en el camino al Ajax por un marcador de dos goles por cero, mientras que los checos empataron a dos tantos contra el Bodo con un gol de último minuto del rival.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs Slavia Praga?

  • Ciudad: Milán
  • Estadio: San Siro
  • Fecha: martes 30 de septiembre
  • Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Inter de Milán vs Slavia Praga en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Paramount+ y Vix

México

Caliente TV

Caliente TV

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones

Últimos 5 partidos de Inter de Milán

Rival

Resultado

Competición

Cagliari

0-2 V

Serie A

Sassuolo

2-1 V

Serie A

Ajax

0-2 V

Champions League

Juventus

4-3 D

Serie A

Udinese

1-2 D

Serie A

Últimos 5 partidos de Slavia Praga

Rival

Resultado

Competición

Dukla Praga

2-0 V

Chance Liga

Sokol Brozany

0-2 V

Czech Cup

Slovan Liberec

1-1 E

Chance Liga

Bodo

2-2 E

Champions League

Karvina

3-1 V

Chance Liga

Posibles alineaciones de Inter de Milán vs Slavia Praga

Inter: Josep Martínez; Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto; Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

Slavia Praga: Jakub Markovic; David Doudera, Stepan Chaloupek, David Zima, Ondrej Zmrzly; Vasil Kusej, Christos Zafeiris, Oscar Dorley, Lukas Provod; Muhammed Cham y Tomás Chory.

Pronóstico SI

Inter 2-0 Slavia Praga

Carlos Reyes
