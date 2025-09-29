Inter de Milán vs Slavia Praga: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League nos otorgará en esta Jornada 2 un partido entre el Inter de Milán y el Slavia Praga, encuentro con dos antecedentes previos en este mismo torneo y que nos regalará una nueva historia en esta edición 2025/26. El partido mencionado se llevará a cabo en San Siro este martes 30 de septiembre con una escuadra italiana buscando escalar posiciones.
El 2019 fue el año en que estas escuadras se conocieron y se enfrentaron entre sí. El primer encuentro se dio el 17 de septiembre en el Grupo F de la UCL, ahí los nerazzurri empataron a un tanto frente a los rojiblancos, pero tan solo unos meses después, en noviembre, se volvieron a enfrentar y la historia fue diferente: el Inter ganó tres por uno como visitante.
A este encuentro los italianos llegan luego de haber dejado en el camino al Ajax por un marcador de dos goles por cero, mientras que los checos empataron a dos tantos contra el Bodo con un gol de último minuto del rival.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs Slavia Praga?
- Ciudad: Milán
- Estadio: San Siro
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 13:00hs (México) y 21:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Inter de Milán vs Slavia Praga en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Paramount+ y Vix
México
Caliente TV
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar Liga de Campeones
Últimos 5 partidos de Inter de Milán
Rival
Resultado
Competición
Cagliari
0-2 V
Serie A
Sassuolo
2-1 V
Serie A
Ajax
0-2 V
Champions League
Juventus
4-3 D
Serie A
Udinese
1-2 D
Serie A
Últimos 5 partidos de Slavia Praga
Rival
Resultado
Competición
Dukla Praga
2-0 V
Chance Liga
Sokol Brozany
0-2 V
Czech Cup
Slovan Liberec
1-1 E
Chance Liga
Bodo
2-2 E
Champions League
Karvina
3-1 V
Chance Liga
Posibles alineaciones de Inter de Milán vs Slavia Praga
Inter: Josep Martínez; Luis Henrique, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto; Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.
Slavia Praga: Jakub Markovic; David Doudera, Stepan Chaloupek, David Zima, Ondrej Zmrzly; Vasil Kusej, Christos Zafeiris, Oscar Dorley, Lukas Provod; Muhammed Cham y Tomás Chory.
Pronóstico SI
Inter 2-0 Slavia Praga
Más noticias sobre la Champions League
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.