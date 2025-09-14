Inter Miami cae ante Charlotte y baja en la clasificación de la Conferencia Este

El Inter Miami sigue pasando por una irregularidad en la presente Temporada 2025 de la Major League Soccer y después de su descalabro por goleada 3-0 frente al Charlotte FC han caído dos escalones en la clasificación de la Conferencia Este por lo que actualmente son séptimos con 46 unidades aunque hay que tomar en cuenta que, tiene tres partidos pendientes.

No obstante, pueden caer a la zona de wild cards para los playoffs por lo que tendrán que ajustar sus inconsistencias en los próximos encuentros.

Desafortunadamente en esta ocasión la genialidad del capitán y goleador, Lionel Messi no se hizo presente a pesar de que disputó los 90 minutos del juego. Y por si fuera poco falló un penalti al minuto 32 del primer tiempo.

Este fin de semana fue el primero de los tres encuentros que se ausentará Luis Suárez por su suspensión de tres partidos en el campeonato estadounidense, lo que afectó considerablemente su poder ofensivo.

Además, por si fuera poco, nuevamente el zaguero central juvenil Tomás Avilés se hizo expulsar y dejó con uno menos al equipo al 79'.

Se viene una fuerte carga de trabajo para Inter Miami

Inter Miami CF tendrá mucha actividad | David Jensen/GettyImages

En los próximos 20 días el cuadro de Fort Lauderdale disputará seis encuentros del torneo entre las fechas restantes y sus partidos pendientes, jugando a fechas dobles las siguientes tres semanas seguidas. Y un total de siete partidos en poco menos de un mes (28 días).

Seattle Sounders, DC United, New York City FC, Toronto FC, Chicago Fire, New England Revolution y Atlanta United, serás esos rivales en el próximos mes.