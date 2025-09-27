Inter Miami dejó escapar el triunfo frente al Toronto y el liderato ya no depende de ellos

El Inter Miami CF visitó tierras canadienses con el objetivo de sumar tres unidades más en su camino a ser líderes de la Conferencia Este y seguir en la lucha por el título de la Supporters' Shield, sin embargo, no pudieron conseguirlo y pudieron apenas rascarle un punto al Toronto FC con el empate a un tanto con anotaciones de Tadeo Allende y el descuento de Djordje Mihailović.

El guardameta Sean Jonhson les quitó la oportunidad al cuadro del capitán Lionel Messi de seguir con su racha de tres triunfos consecutivos gracias a sus intervenciones y atajadas a lo largo del encuentro, por lo que fue nombrado el MVP del partido, y parcialmente el conjunto de las garzas ya no dependen de ellos mismos para ser líderes de su conferencia ni del título de temporada regular.

Your @MichelobULTRACA Superior Player of the Match is Sean Johnson pic.twitter.com/8FBo1aZHzM — Toronto FC (@TorontoFC) September 27, 2025

Philadelphia Union seguirá como líder de la Conferencia Este

Philadelphia Union depende de sí para ser líder de la conferencia | Mitchell Leff/GettyImages

Esto debido a que, aunque tienen un partido más pendiente que Philadelphia Union que es líder con 60 unidades, Miami se mantendrá con 56 puntos y todo dependerá del resultado de los próximos encuentros de cada club.

Cabe aclarar que todavía tienen oportunidad de ser líderes y competir por la Supporters' Shield 2025, pero ya no tienen un margen tan amplio y sus últimos cuatro serán claves para determinar si podrán obtener algunos de esos objetivos.

Los últimos cuatro juegos de Miami serán ante Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville, una buena noticia para ellos es que solamente jugarán en último compromiso en calidad de visitantes, el resto serán en casa desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale.