Inter Miami dejó escapar el triunfo frente al Toronto y el liderato ya no depende de ellos
El Inter Miami CF visitó tierras canadienses con el objetivo de sumar tres unidades más en su camino a ser líderes de la Conferencia Este y seguir en la lucha por el título de la Supporters' Shield, sin embargo, no pudieron conseguirlo y pudieron apenas rascarle un punto al Toronto FC con el empate a un tanto con anotaciones de Tadeo Allende y el descuento de Djordje Mihailović.
El guardameta Sean Jonhson les quitó la oportunidad al cuadro del capitán Lionel Messi de seguir con su racha de tres triunfos consecutivos gracias a sus intervenciones y atajadas a lo largo del encuentro, por lo que fue nombrado el MVP del partido, y parcialmente el conjunto de las garzas ya no dependen de ellos mismos para ser líderes de su conferencia ni del título de temporada regular.
Philadelphia Union seguirá como líder de la Conferencia Este
Esto debido a que, aunque tienen un partido más pendiente que Philadelphia Union que es líder con 60 unidades, Miami se mantendrá con 56 puntos y todo dependerá del resultado de los próximos encuentros de cada club.
Cabe aclarar que todavía tienen oportunidad de ser líderes y competir por la Supporters' Shield 2025, pero ya no tienen un margen tan amplio y sus últimos cuatro serán claves para determinar si podrán obtener algunos de esos objetivos.
Los últimos cuatro juegos de Miami serán ante Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville, una buena noticia para ellos es que solamente jugarán en último compromiso en calidad de visitantes, el resto serán en casa desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
