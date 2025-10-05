Inter Miami vence a New England con triplete de asistencias de Lionel Messi

El Inter Miami CF volvió a la senda del triunfo en la Jornada 38 de la Major League Soccer frente al New England Revolution por 4-1 con un doblete de anotaciones de Tadeo Allende y Jordi Alba, pero con el destacado rendimiento de su capitán Lionel Messi quien asistió en tres ocasiones en el partido y llegó a las 41 contribuciones de gol en la Temporada 2025.

A falta de dos partidos restantes para los pupilos de Javier Mascherano, se ubicaron en el tercer puesto de la Conferencia Este con 59 puntos y la búsqueda de la Supporters' Shield llegó a su fin con la consecución de la misma por parte del Philadelphia Union.

Messi sigue compitiendo por el goleo y el MVP

Messi con dos juegos por jugar tiene 24 goles y Bouanga tiene 23 goles con cuatro partidos restantes | Rich Storry/GettyImages

A pesar de que Lionel Messi llegó a tres partidos consecutivos sin marcar gol, el astro argentino se mantiene como líder de goleo con 24 tanto, solo uno más que Denis Bouanga a quien le restan cuatro partidos por disputar con Los Angeles FC, por lo que la competencia por el galardón sigue abierta.

Por otra parte, el campeón del mundo sigue siendo uno de los candidatos favoritos para ganar el premio MVP de la MLS, y si lo gana lo haría por segunda ocasión consecutiva, luego de que fuera el ganador de la Temporada 2024.

Los últimos dos compromisos de las garzas serán ante el Atlanta United FC y el Nashville SC en casa y visitante, respectivamente, antes de los playoffs a los que ya están clasificados y solo esperan ocupar la mejor posición posible en su conferencia que podría ser el segundo sitio y lo competirán con el FC Cincinnati quien tiene tres puntos más que ellos, pero solo un partido por disputar.