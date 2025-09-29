El Inter Miami disputará su partido número 31 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Chicago Fire, un enfrentamiento que será importante para el cuadro de Fort Lauderdale que busca ser líder de la Conferencia Este que además, todavía posibilidades matemáticas de ganar la Supporters' Shield 2025.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber empatado 1-1 ante Toronto FC y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre el cuarto y noveno de la conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Chicago Fire?

Ciudad: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Chicago Fire en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Toronto 1-1 E MLS NYC FC 0-4 V MLS DC United 3-2 V MLS Seattle 3-1 V MLS Charlotte 3-0 D MLS

Últimos 5 partidos de Chicago Fire

Rival Resultado Competición Columbus 2-0 V MLS Minnesota 0-3 V MLS NYC FC 1-3 D MLS New England 3-2 V MLS Philadelphia 4-0 D MLS

Últimas noticias de Inter Miami

Where to watch Mateo Silvetti at the FIFA U-20 World Cup in Chile 🌎🏆



📺 Details here: https://t.co/iKiflOEHaz pic.twitter.com/D6eWNunmJG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2025

El atacante Matteo Silvetti, recientemente fichado por el Inter Miami CF, ha sido convocado por Argentina para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

Últimas noticias de Chicago Fire

The Fire se quiere meter a los playoffs y vienen de dos triunfos consecutivos, el fin de semana pasado vencieron 2-0 al Columbus Crew.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs Chicago Fire

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Chicago Fire: Chris Brady; Sam Rogers, Joel Waterman, Jack Elliott; Leonardo Barroso, André Franco, Djé D'Avilla, Andrew Gutman; Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers y Jonathan Bamba.

Pronóstico SI

Inter Miami 2-1 Chicago Fire.