Inter Miami vs Chicago Fire: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
El Inter Miami disputará su partido número 31 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Chicago Fire, un enfrentamiento que será importante para el cuadro de Fort Lauderdale que busca ser líder de la Conferencia Este que además, todavía posibilidades matemáticas de ganar la Supporters' Shield 2025.
El cuadro de Javier Mascherano viene de haber empatado 1-1 ante Toronto FC y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre el cuarto y noveno de la conferencia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Chicago Fire?
- Ciudad: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Chicago Fire en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Toronto
1-1 E
MLS
NYC FC
0-4 V
MLS
DC United
3-2 V
MLS
Seattle
3-1 V
MLS
Charlotte
3-0 D
MLS
Últimos 5 partidos de Chicago Fire
Rival
Resultado
Competición
Columbus
2-0 V
MLS
Minnesota
0-3 V
MLS
NYC FC
1-3 D
MLS
New England
3-2 V
MLS
Philadelphia
4-0 D
MLS
Últimas noticias de Inter Miami
El atacante Matteo Silvetti, recientemente fichado por el Inter Miami CF, ha sido convocado por Argentina para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.
Últimas noticias de Chicago Fire
The Fire se quiere meter a los playoffs y vienen de dos triunfos consecutivos, el fin de semana pasado vencieron 2-0 al Columbus Crew.
Posibles alineaciones de Inter Miami vs Chicago Fire
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.
Chicago Fire: Chris Brady; Sam Rogers, Joel Waterman, Jack Elliott; Leonardo Barroso, André Franco, Djé D'Avilla, Andrew Gutman; Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers y Jonathan Bamba.
Pronóstico SI
Inter Miami 2-1 Chicago Fire.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.