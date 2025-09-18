Inter Miami vs DC United: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
El Inter Miami disputará el último partido de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el DC United a falta de que disputen sus encuentros pendientes.
El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado al Seattle Sounders 3-1 y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs DC United?
- Ciudad: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs DC United en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Seattle Sounders
3-1 V
MLS
Charlotte
3-0 D
MLS
Seattle Sounders
3-0 D
Leagues Cup
Orlando City
3-1 V
Leagues Cup
DC United
1-1 E
MLS
Últimos 5 partidos DC United
Rival
Resultado
Competición
Orlando City
1-1 E
MLS
NYC FC
1-2 V
MLS
Inter Miami
1-1 E
MLS
Montréal
1-1 E
MLS
New England
2-0 D
MLS
Últimas noticias de Inter Miami
Inter Miami CF anunció que ha extendido el contrato del producto de su Academia, Noah Allen, hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para que el Club extienda el contrato para 2029.
Últimas noticias de DC United
DC United anunció que el gerente general y director de fútbol, Ally Mackay, dejó su cargo en el club con efecto inmediato.
Mackay se unió a DC United en 2023 y fue responsable de supervisar todas las operaciones de fútbol, incluida la adquisición y el reclutamiento de jugadores.
Posibles alineaciones de Inter Miami vs DC United
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.
DC United: Luis Barraza; Connor Antley, Lukas MacNaughton, Kye Rowles, David Schnegg; Matti Peltola; Aarón Herrera, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Gabriel Pirani y Christian Benteke.
Pronóstico SI
Inter Miami 5-1 DC United.
