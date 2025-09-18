Inter Miami vs DC United: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El Inter Miami disputará el último partido de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el DC United a falta de que disputen sus encuentros pendientes.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado al Seattle Sounders 3-1 y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs DC United?

Ciudad: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs DC United en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Seattle Sounders 3-1 V MLS Charlotte 3-0 D MLS Seattle Sounders 3-0 D Leagues Cup Orlando City 3-1 V Leagues Cup DC United 1-1 E MLS

Últimos 5 partidos DC United

Rival Resultado Competición Orlando City 1-1 E MLS NYC FC 1-2 V MLS Inter Miami 1-1 E MLS Montréal 1-1 E MLS New England 2-0 D MLS

Últimas noticias de Inter Miami

One of our own. Noah Allen re-signs with the club🔒💗



Read more here: https://t.co/BCh4Mz21DR pic.twitter.com/mndeDJdrrn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2025

Inter Miami CF anunció que ha extendido el contrato del producto de su Academia, Noah Allen, hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para que el Club extienda el contrato para 2029.



Últimas noticias de DC United

D.C. United has parted ways with General Manager Ally Mackay. We wish him all the best in the future.



Read More: https://t.co/iDaj2J9FbP pic.twitter.com/X9CrngPHRU — D.C. United (@dcunited) September 16, 2025

DC United anunció que el gerente general y director de fútbol, ​​Ally Mackay, dejó su cargo en el club con efecto inmediato.

Mackay se unió a DC United en 2023 y fue responsable de supervisar todas las operaciones de fútbol, ​​incluida la adquisición y el reclutamiento de jugadores.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs DC United

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.

DC United: Luis Barraza; Connor Antley, Lukas MacNaughton, Kye Rowles, David Schnegg; Matti Peltola; Aarón Herrera, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Gabriel Pirani y Christian Benteke.

Pronóstico SI

Inter Miami 5-1 DC United.