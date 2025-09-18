Sports Illustrated Fútbol

Inter Miami vs DC United: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El conjunto de las garzas busca escalar posiciones en la clasificación de la Conferencia Este
Benjamín Guerra|
La previa de Inter Miami vs DC United en la MLS 2025
La previa de Inter Miami vs DC United en la MLS 2025 | Greg Fiume/GettyImages

El Inter Miami disputará el último partido de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el DC United a falta de que disputen sus encuentros pendientes.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado al Seattle Sounders 3-1 y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs DC United?

  • Ciudad: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Fecha: sábado 20 de septiembre
  • Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs DC United en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Seattle Sounders

3-1 V

MLS

Charlotte

3-0 D

MLS

Seattle Sounders

3-0 D

Leagues Cup

Orlando City

3-1 V

Leagues Cup

DC United

1-1 E

MLS

Últimos 5 partidos DC United

Rival

Resultado

Competición

Orlando City

1-1 E

MLS

NYC FC

1-2 V

MLS

Inter Miami

1-1 E

MLS

Montréal

1-1 E

MLS

New England

2-0 D

MLS

Últimas noticias de Inter Miami

Inter Miami CF anunció que ha extendido el contrato del producto de su Academia, Noah Allen, hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para que el Club extienda el contrato para 2029.

Últimas noticias de DC United

DC United anunció que el gerente general y director de fútbol, ​​Ally Mackay, dejó su cargo en el club con efecto inmediato.

Mackay se unió a DC United en 2023 y fue responsable de supervisar todas las operaciones de fútbol, ​​incluida la adquisición y el reclutamiento de jugadores.

Posibles alineaciones de Inter Miami vs DC United

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende.

DC United: Luis Barraza; Connor Antley, Lukas MacNaughton, Kye Rowles, David Schnegg; Matti Peltola; Aarón Herrera, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Gabriel Pirani y Christian Benteke.

Pronóstico SI

Inter Miami 5-1 DC United.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

