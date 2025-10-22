Inter Miami vs Nashville: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras el Decision Day, llegaron los playoffs de la Major League Soccer y con él otro encuentro entre el Inter Miami y el Nashville. El partido se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en el Chase Stadium, esto luego de un encuentro plagado de anotaciones en el cierre del campeonato regular.
Las Garzas llegan a este primero de tres encuentros con el ánimo a tope luego de saber que Lionel Messi se convirtió en la Bota de Oro tras su hat-trick frente a los Coyotes, además de haber ganado seis de sus últimos ocho partidos disputados esta campaña.
Por su parte los de Tennessee si bien cerraron con goleada en contra, tienen el ánimo arriba gracias a que Sam Surridge y Hany Mukhtar lograron sumar entre ambos 40 anotaciones esta temporada, logro que buscarán refrendar en estos tres encuentros venideros.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Nashville?
Ciudad: Fort Lauderdale, Florida
Fecha: viernes 24 de octubre
Horario: 20:00 (hora de EE.UU.), 18:00 horas (México), 04:00 horas (día después en España)
Estadio: Chase Stadium
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Nashville en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports
MLS Season Pass
México
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
España
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Nashville
2-5 V
MLS
Atlante United
4-0 V
MLS
New England
4-1 V
MLS
Chicago
3-5 D
MLS
Toronto
1-1 E
MLS
Últimos cinco partidos de Nashville
Rival
Resultado
Competición
Inter Miami
2-5 D
MLS
Montreal
1-1 E
MLS
Austin FC
1-2 V
Open Cup
Houston Dynamo
3-1 V
MLS
Orlando City
3-2 D
MLS
Últimas noticias de Inter Miami
Tras vivir una noche perfecta con el Inter Miami CF, en la que anotó un hat-trick y se coronó como ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025,Lionel Messi habría dado pasos importantes hacia su renovación de contrato con el club de Florida por lo menos una temporada más.
Últimas noticias de Nashville
La única ocasión que Nashville se ha visto las caras en postemporada contra el equipo comandado por Lionel Messi, los derrotaron tres tantos por cero, ese fue el estreno de las Garzas en dicha instancia.
Posibles alineaciones
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos
Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez
Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez
Nashville
Portero: Joe Willis
Defensas: Andy Nájar, Walker Zimmerman, Jack Maher, Daniel Lovitz
Centrocampistas: Jacob Shaffelburg, Patrick Yazbeck, Edvard Tagseth, Alex Muyl
Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge
Pronóstico SI
Esta campaña las Garzas no le cedieron terreno en la fase regular a los Coyotes y aunque ambos llegan en buen momento, podríamos decir que dicha inercia deja mejor parados a los hoy locales, quienes podrían sacar un resultado positivo en este primer encuentro.
Inter Miami 2-1 Nashville
Más noticias sobre la MLS
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.