Inter Miami vs Nashville: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Comienzan los playoffs de la MLS 2025
Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Tras el Decision Day, llegaron los playoffs de la Major League Soccer y con él otro encuentro entre el Inter Miami y el Nashville. El partido se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en el Chase Stadium, esto luego de un encuentro plagado de anotaciones en el cierre del campeonato regular.

Las Garzas llegan a este primero de tres encuentros con el ánimo a tope luego de saber que Lionel Messi se convirtió en la Bota de Oro tras su hat-trick frente a los Coyotes, además de haber ganado seis de sus últimos ocho partidos disputados esta campaña.

Por su parte los de Tennessee si bien cerraron con goleada en contra, tienen el ánimo arriba gracias a que Sam Surridge y Hany Mukhtar lograron sumar entre ambos 40 anotaciones esta temporada, logro que buscarán refrendar en estos tres encuentros venideros.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Nashville?

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

Fecha: viernes 24 de octubre

Horario: 20:00 (hora de EE.UU.), 18:00 horas (México), 04:00 horas (día después en España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Nashville en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Sports

MLS Season Pass

México

Sin transmisión por TV

MLS Season Pass

España

Sin transmisión por TV

MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Nashville

2-5 V

MLS

Atlante United

4-0 V

MLS

New England

4-1 V

MLS

Chicago

3-5 D

MLS

Toronto

1-1 E

MLS

Últimos cinco partidos de Nashville

Rival

Resultado

Competición

Inter Miami

2-5 D

MLS

Montreal

1-1 E

MLS

Austin FC

1-2 V

Open Cup

Houston Dynamo

3-1 V

MLS

Orlando City

3-2 D

MLS

Últimas noticias de Inter Miami

Tras vivir una noche perfecta con el Inter Miami CF, en la que anotó un hat-trick y se coronó como ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025,Lionel Messi habría dado pasos importantes hacia su renovación de contrato con el club de Florida por lo menos una temporada más.

Últimas noticias de Nashville

La única ocasión que Nashville se ha visto las caras en postemporada contra el equipo comandado por Lionel Messi, los derrotaron tres tantos por cero, ese fue el estreno de las Garzas en dicha instancia.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos

Defensas: Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Andy Nájar, Walker Zimmerman, Jack Maher, Daniel Lovitz

Centrocampistas: Jacob Shaffelburg, Patrick Yazbeck, Edvard Tagseth, Alex Muyl

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge

Pronóstico SI

Esta campaña las Garzas no le cedieron terreno en la fase regular a los Coyotes y aunque ambos llegan en buen momento, podríamos decir que dicha inercia deja mejor parados a los hoy locales, quienes podrían sacar un resultado positivo en este primer encuentro.

Inter Miami 2-1 Nashville

