Inter Miami vs Nashville: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este será el Partido 3 definitorio para conocer al semifinalista de la Conferencia Este
La previa de Inter Miami vs Nashville para el Juego 3 de la Primera Ronda de Playoffs
La previa de Inter Miami vs Nashville para el Juego 3 de la Primera Ronda de Playoffs | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El Inter Miami CF busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria en el Juego 3 sobre el Nashville SC en la serie al mejor de 3.

El conjunto de las garzas ganó el partido uno por 3-1 en casa, sin embargo, los de Tennessee se impusieron en el juego dos al ganar 2-1, por lo que ambos tienen un triunfo y están empatados, por lo tanto el semifinalista de la Conferencia Este se definirá en los 90 minutos siguientes y si persiste el empate se irán a los tiros penaltis.

A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Nashville?

Ciudad: Fort Lauderdale

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Nashville en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FS1 y FOX

Apple TV MLS Season Pass

México

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

España

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Nashville

2-1 D

MLS

Nashville

3-1 V

MLS

Nashville

2-5 V

MLS

Atlanta United

4-0 V

MLS

New England Revolution

4-1 V

MLS

Últimos cinco partidos de Nashville

Rival

Resultado

Competición

Inter Miami

2-1 V

MLS

Inter Miami

3-1 D

MLS

Inter Miami

2-5 D

MLS

Montréal

1-1 E

MLS

Austin

1-2 V

US Open Cup

Últimas noticias del Inter Miami

El Inter Miami CF anunció la firma de una extensión de contrato con el mediocampista Yannick Bright hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer, con una opción para que el club extienda el contrato hasta 2029.

Últimas noticias del Nashville

El cuadro amarillo aún tiene esperanzas de avanzar a pesar de que el equipo rival estaba siendo muy superior y con una victoria en el Juego 3 se pueden meter a la siguiente ronda.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Andy Najar.

Centrocampistas: Matthew Corcoran, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Pronóstico SI

El conjunto de las garzas es más poderoso en casa y con la experiencia del año pasado saldrán con todo a vencer al cuadro de Tennessee a quienes ya derrotaron previamente en dos ocasiones hace tres y dos semanas.

Inter Miami 3-1 Nashville.

