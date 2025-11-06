Inter Miami vs Nashville: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria en el Juego 3 sobre el Nashville SC en la serie al mejor de 3.

El conjunto de las garzas ganó el partido uno por 3-1 en casa, sin embargo, los de Tennessee se impusieron en el juego dos al ganar 2-1, por lo que ambos tienen un triunfo y están empatados, por lo tanto el semifinalista de la Conferencia Este se definirá en los 90 minutos siguientes y si persiste el empate se irán a los tiros penaltis.

A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Nashville?

Ciudad: Fort Lauderdale

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Chase Stadium

¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Nashville en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Nashville 2-1 D MLS Nashville 3-1 V MLS Nashville 2-5 V MLS Atlanta United 4-0 V MLS New England Revolution 4-1 V MLS

Últimos cinco partidos de Nashville

Rival Resultado Competición Inter Miami 2-1 V MLS Inter Miami 3-1 D MLS Inter Miami 2-5 D MLS Montréal 1-1 E MLS Austin 1-2 V US Open Cup

Últimas noticias del Inter Miami

Focused. Disciplined. Relentless 📖 Keep shining ✨ pic.twitter.com/ZZpxlUF9pR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 28, 2025

El Inter Miami CF anunció la firma de una extensión de contrato con el mediocampista Yannick Bright hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer, con una opción para que el club extienda el contrato hasta 2029.

Últimas noticias del Nashville

Intense 💪

Relentless 🚂

Brilliant ✨ pic.twitter.com/g4bxmbNnFy — Nashville SC (@NashvilleSC) November 2, 2025

El cuadro amarillo aún tiene esperanzas de avanzar a pesar de que el equipo rival estaba siendo muy superior y con una victoria en el Juego 3 se pueden meter a la siguiente ronda.

Posibles alineaciones

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Nashville

Portero: Joe Willis

Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Andy Najar.

Centrocampistas: Matthew Corcoran, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek.

Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Pronóstico SI

El conjunto de las garzas es más poderoso en casa y con la experiencia del año pasado saldrán con todo a vencer al cuadro de Tennessee a quienes ya derrotaron previamente en dos ocasiones hace tres y dos semanas.

Inter Miami 3-1 Nashville.

