Inter Miami vs Nashville: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria en el Juego 3 sobre el Nashville SC en la serie al mejor de 3.
El conjunto de las garzas ganó el partido uno por 3-1 en casa, sin embargo, los de Tennessee se impusieron en el juego dos al ganar 2-1, por lo que ambos tienen un triunfo y están empatados, por lo tanto el semifinalista de la Conferencia Este se definirá en los 90 minutos siguientes y si persiste el empate se irán a los tiros penaltis.
A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter Miami vs Nashville?
Ciudad: Fort Lauderdale
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Estadio: Chase Stadium
¿Cómo se podrá ver el Inter Miami vs Nashville en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Nashville
2-1 D
MLS
Nashville
3-1 V
MLS
Nashville
2-5 V
MLS
Atlanta United
4-0 V
MLS
New England Revolution
4-1 V
MLS
Últimos cinco partidos de Nashville
Rival
Resultado
Competición
Inter Miami
2-1 V
MLS
Inter Miami
3-1 D
MLS
Inter Miami
2-5 D
MLS
Montréal
1-1 E
MLS
Austin
1-2 V
US Open Cup
Últimas noticias del Inter Miami
El Inter Miami CF anunció la firma de una extensión de contrato con el mediocampista Yannick Bright hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer, con una opción para que el club extienda el contrato hasta 2029.
Últimas noticias del Nashville
El cuadro amarillo aún tiene esperanzas de avanzar a pesar de que el equipo rival estaba siendo muy superior y con una victoria en el Juego 3 se pueden meter a la siguiente ronda.
Posibles alineaciones
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Ian Fray, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba.
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
Nashville
Portero: Joe Willis
Defensas: Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Andy Najar.
Centrocampistas: Matthew Corcoran, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek.
Delanteros: Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.
Pronóstico SI
El conjunto de las garzas es más poderoso en casa y con la experiencia del año pasado saldrán con todo a vencer al cuadro de Tennessee a quienes ya derrotaron previamente en dos ocasiones hace tres y dos semanas.
Inter Miami 3-1 Nashville.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.