Inter Miami vs New England: previa, predicciones y alineaciones

Se viene la presentación en casa de Guillermo Hoyos al frente del Inter Miami CF ante el New England Revolution en la correspondiente Jornada 10 de la Major League Soccer desde el Nu Stadium.

Los locales han ejercido una paternidad sobre el cuadro de Boston en los últimos cinco cotejos venciéndolos en cuatro oportunidades, por ende, la tendencia indica que debería haber una victoria para The Herons.

Por lo tanto, te dejamos con toda la información sobre este duelo de Conferencia Este entre el lugar dos y tres de la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos clubes pasan por un buen momento, siendo de los mejores de la Conferencia Este, sin embargo, el cuadro local llega con una inercia positiva de 10 partidos sin conocer la derrota contando todas las competencias, es decir, no cae desde la Jornada 1 ante Los Angeles FC.

Además, por si fuera poco, el cuadro de Florida tiene una hegemonía sobre los de Boston ganando cuatro de cinco de sus últimso enfrentamientos entre sí. Por ese motivo y tomando en cuenta que será la presentación de casa de Guillermo Hoyos y que el equipo no ha podido ganar en el Nu Stadium, vamos con las garzas por un triunfo cómodo.

Inter Miami 3-1 New England

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs New England?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : NU Stadium

: NU Stadium Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

El Nu Stadium será la sede del partido | Icon Sportswire/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y New England (cinco partidos)

Inter Miami : 4

: 4 Empate : 0

: 0 New England: 1

Último partido entre ambos: 04/10/25 - Inter Miami 4-1 New England - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Inter Miami New England RSL 0-2 Inter Miami 23/04/26 Atlanta 1-2 New England 23/04/26 Colorado 2-3 Inter Miami 18/04/26 New England 2-1 Columbus 18/04/26 Inter Miami 2-2 NY Red Bulls 11/04/26 New England 1-1 Rhode Island 14/04/26 Inter Miami 2-2 Austin 04/04/26 New England 1-0 DC United 11/04/26 NYC FC 2-3 Inter Miami 22/03/26 New England 3-0 Montréal 04/04/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs New England por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

Major League Soccer issues suspension to Inter Miami CF midfielder Yannick Bright https://t.co/zrddzcXk4W — MLS Communications (@MLS_PR) April 23, 2026

La Major League Soccer suspendió al centrocampista, Yannick Bright, por violar la Política de No Discriminación de la liga durante el partido entre Colorado Rapids e Inter Miami CF el sábado 18 de abril.

Además de la suspensión de un partido que Bright cumplió el miércoles 22 de abril debido a la tarjeta roja que recibió por la infracción, la MLS lo ha suspendido por un segundo partido que cumplirá durante el próximo encuentro del Miami el sábado 25 de abril contra el New England Revolution.

Posible alineación de Inter Miami (4-1-3-2): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame.

Últimas noticias de New England

En la jornada doble a mitad de semana, el New England Revolution visitó Atlanta United y le sacó los tres puntos con una gran actuación de su capitán y referente, el español Carles Gil.

Con eso son tercer lugar de la Conferencia Este con 15 puntos y un juego pendiente, solo debajo de Nashville e Inter Miami.

Posible alineación de New England (4-3-3): Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands; Brooklyn Raines, Carles Gil, Alhassan Yusuf; Luca Langoni, David Turgeman y Griffin Yow.