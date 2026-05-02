Inter Miami vs Orlando City: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana será un enfrentamiento más en casa para el Inter Miami CF ante el Orlando City en la correspondiente Jornada 11 de la Major League Soccer desde el Nu Stadium en lo que será el Clásico de Florida.

El conjunto de las Garzas derrotó en la Jornada 2 a los Leones a domicilio por 2-4, por lo que buscarán repetir la dosis, pero ahora en su nuevo inmueble donde no han podido conseguir la victoria en tres cotejos disputados.

A continuación, les compartimos la información más relevante sobre este duelo de Conferencia Este entre el lugar dos y décimo cuartode la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

Después de tres partidos en casa el conjunto de las Garzas no ha podido conseguir sumar de a tres unidades en su nueva casa el Nu Stadium, de nueva cuenta con Guillermo Hoyos igualaron a un gol frente al New England.

De esa manera, este es momento preciso para que The Herons consigan ganar frente a uno de los peores equipos de lo que va de la temporada en la Conferencia Este, Orlando City que solamente ha sumado siete puntos en 10 partidos disputados. Por esa razón, vamos con el triunfo de los locales.

Inter Miami 3-1 Orlando City

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Orlando City?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : NU Stadium

: NU Stadium Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora: 19:15 EE.UU. (Este), 17:15 MX, 00:15 ESP

La sede será en el Nu Stadium | Megan Briggs/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Inter Miami y Orlando City (cinco partidos)

Inter Miami : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Orlando City: 2

Último partido entre ambos: 01/03/26 - Orlando 2-4 Inter Miami - MLS 2026

Últimos 5 partidos

Inter Miami Orlando City Inter Miami 1-1 New England 25/04/26 New England 3-4 Orlando City 29/04/26 RSL 0-2 Inter Miami 23/04/26 DC United 3-2 Orlandi City 25/04/26 Colorado 2-3 Inter Miami 18/04/26 Orlando 4-1 Charlotte 22/04/26 Inter Miami 2-2 NY Red Bulls 11/04/26 Orlando City 0-1 Houston 18/04/26 Inter Miami 2-2 Austin 04/04/26 FC Naples 0-1 Orlando City 15/04/26

¿Cómo ver el Inter Miami vs Orlando City por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

A different kind of training day. 🏎️😎 @F1 is almost here! pic.twitter.com/O0f6ipTJBR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 30, 2026

Una parte del grupo de Inter Miami asistió al complejo del Gram Premio de Miami en Fórmula 1 en el Hard Rock Stadium.

Germán Berterame, Telasco Segovia, David Ruiz, Rocco Ríos Novo y Noah Allen entre los asistentes. También asistió Luis Suárez, pero a un evento por separado.

Posible alineación de Inter Miami (4-1-3-2): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Micael; Facundo Mura, Rodrigo de Paul; Noah Allen; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Últimas noticias de Orlando City

Sweet victory 🎶 pic.twitter.com/O3sYCS6JnC — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) April 30, 2026

El Orlando City derrotó al New England Revolution por 3-4 en la US Open Cup en los octavos de final en calidad de visitantes.

Con este resultado avanzaron a la ronda de cuartos de final y se enfrentarán ante el Atlanta United con fechas y horarios por confirmar.

Posible alineación de Orlando City (4-3-3): Maxime Crépeau; Zakaria Taifi, Iago, Robin Jansson, Adrián Marín; Iván Angulo, Luis Otávio, Braian Ojeda, Tiago; Martín Ojeda y Justin Ellis.