Sports Illustrated Fútbol

Inter vs Fiorentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cuadro nerazzurro recibe a la Fiore en la Jornada 9 de la Serie A
Benjamín Guerra|
La previa de Inter vs Fiorentina en la Serie A
La previa de Inter vs Fiorentina en la Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El Internazionale recibe a la Fiorentina en la Jornada 9 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en cuarto lugar de la clasificación general con 15 unidades, producto de cinco victorias, cero empates y tres derrotas.

Por su cuenta, el cuadro de la Fiore está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo cuatro unidades tras cero victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Fiorentina?

  • Ciudad: Milan
  • Fecha: miércoles 29 de octubre
  • Horario: 15:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 21:45 horas (España)
  • Estadio: Giuseppe Meazza

¿Cómo se podrá ver el Inter vs Fiorentina en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FOX Deportes

Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One

México

ESPN

Disney+ Premium

España

Sin transmisión

DAZN Spain, Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos de Inter

Rival

Resultado

Competición

Napoli

3-1 D

Serie A

Union Saint-Gilloise

0-4 D

Champions League

Roma

0-1 V

Serie A

Cremonese

4-1 V

Serie A

Slavia

3-0 V

Champions League

Últimos cinco partidos de Fiorentina

Rival

Resultado

Competición

Bolonia

2-2 E

Serie A

Rapid Viene

0-3 v

Conference League

Milan

2-1 D

Serie A

Roma

1-2 D

Serie A

Sigma OlomoucSlavia

2-0 V

Conference League

Últimas noticias de Inter

El Inter de Milán viene de caer 3-1 frente al Napoli en su último compromiso del Calcio y se alejaron de los punteros, sin embargo, solo son tres puntos de distancia del líder que es precisamente el cuadro napolitano.

Últimas noticias de Fiorentina

La Fiorentina se prepara para su duelo ante el Inter y ya regresaron a los entrenamientos. El equipo de Pioli vienen de empatar 2-2 ante el Bolonia y aún no sabe lo que es ganar un partido esta temporada en la Serie A.

Posibles alineaciones

Inter

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Fiorentina

Portero: David De Gea.

Defensas: Marin Pongračić, Pablo Marí , Luca Ranieri.

Centrocampistas: Dodo, Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Nicolò Fagioli, Robin Gosens

Delanteros: Albert Guðmundsson, Moise Kean.

Pronóstico SI

El cuadro nerazzurri quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación por lo que aprovecharan su localía para quedarse con los tres puntos frente a la Fiorentina que no pasan por buen momento.

Inter 2-1 Fiorentina

Más noticias sobre fútbol europeo

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol