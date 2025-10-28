Inter vs Fiorentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Internazionale recibe a la Fiorentina en la Jornada 9 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en cuarto lugar de la clasificación general con 15 unidades, producto de cinco victorias, cero empates y tres derrotas.
Por su cuenta, el cuadro de la Fiore está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo cuatro unidades tras cero victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Fiorentina?
- Ciudad: Milan
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Horario: 15:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 21:45 horas (España)
- Estadio: Giuseppe Meazza
¿Cómo se podrá ver el Inter vs Fiorentina en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FOX Deportes
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One
México
ESPN
Disney+ Premium
España
Sin transmisión
DAZN Spain, Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos de Inter
Rival
Resultado
Competición
Napoli
3-1 D
Serie A
Union Saint-Gilloise
0-4 D
Champions League
Roma
0-1 V
Serie A
Cremonese
4-1 V
Serie A
Slavia
3-0 V
Champions League
Últimos cinco partidos de Fiorentina
Rival
Resultado
Competición
Bolonia
2-2 E
Serie A
Rapid Viene
0-3 v
Conference League
Milan
2-1 D
Serie A
Roma
1-2 D
Serie A
Sigma OlomoucSlavia
2-0 V
Conference League
Últimas noticias de Inter
El Inter de Milán viene de caer 3-1 frente al Napoli en su último compromiso del Calcio y se alejaron de los punteros, sin embargo, solo son tres puntos de distancia del líder que es precisamente el cuadro napolitano.
Últimas noticias de Fiorentina
La Fiorentina se prepara para su duelo ante el Inter y ya regresaron a los entrenamientos. El equipo de Pioli vienen de empatar 2-2 ante el Bolonia y aún no sabe lo que es ganar un partido esta temporada en la Serie A.
Posibles alineaciones
Inter
Portero: Yann Sommer.
Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.
Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.
Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.
Fiorentina
Portero: David De Gea.
Defensas: Marin Pongračić, Pablo Marí , Luca Ranieri.
Centrocampistas: Dodo, Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Nicolò Fagioli, Robin Gosens
Delanteros: Albert Guðmundsson, Moise Kean.
Pronóstico SI
El cuadro nerazzurri quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación por lo que aprovecharan su localía para quedarse con los tres puntos frente a la Fiorentina que no pasan por buen momento.
Inter 2-1 Fiorentina
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.