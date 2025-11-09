Sports Illustrated Fútbol

Inter vs Lazio: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Junto al AC Milan y la Roma, el Inter es uno de los inmediatos perseguidores del líder Napoli
Gonzalo Orellano|
El Inter recibe a la Lazio en el cierre de la jornada 11 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en el segimdp lugar de la clasificación general con 21 unidades, producto de sietetriunfos, cero empates y tres derrotas.

Por su cuenta, el cuadro de la capital está cerca de la zona de copas, en la octava posición con 15 unidades tras cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs Lazio?

  • Ciudad: Milan, Italia
  • Fecha: domingo 9 de noviembre
  • Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Giusseppe Meazza
¿Cómo se podrá ver el Inter vs. Lazio en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

DAZN USA, CBS Sports

Golazo, Paramount, Amazon

México

Disney+

Disney+

España

DAZN

Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Inter

Rival

Resultado

Competición

Kairat Almaty

2-1 V

Champions League

Hellas Verona

2-1 V

Serie A

Fiorentina

3-0 V

Serie A

Napoli

3-1 D

Serie A

St. Gilloise

4-0 V

Champions League

Últimos cinco partidos de la Lazio

Rival

Resultado

Competición

Cagliari

2-0 V

Serie A

Pisa

0-0 E

Serie A

Juventus

1-0 V

Serie A

Atalanta

0-0 E

Serie A

Torino

3-3 E

Serie A

Últimas noticias del Inter

El Inter de Milán llega a este partido tras un 2-1 ante el Kairat Almaty por Champions League. Viene con una gran racha de resultados: no empató en lo que va de la temporada, con 8 victorias y 2 derrotas. Mkhitaryan, Matteo Darmian, Di Gennaro y Tomás Palacios son las bajas que tiene Cristian Chivu, el DT rumano, para este encuentro.

Últimas noticias de la Lazio

Está cerca de los puestos de Europa, a solo tres unidades de la Juventus, hoy el último en clasificarse a Conference League, y llega en un buen momento deportivo, con 6 partidos sin caídas, producto de 3 empates y 3 victorias. Además, en los últimos 4 partidos no le convirtieron goles. Arrastra varias bajas, como Roella, Bashiru, Gigot, Tati Castellanos, Cancellieri (el más próximo a volver, la semana próxima), Nuno Tavares y el recientemente lesionado, Alessio Romagnoli.

Posibles alineaciones

Inter

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Lazio

Portero: Provedel

Defensas: Marusic, Provstgaard, Gila, Lazzari

Centrocampistas: Guendouzi, Cataldi, Basic

Delanteros: Zaccagni, Dia, Isaksen

Pronóstico SI

El cuadro nerazzurri quiere mantenerse en la parte alta de la clasificación por lo que aprovecharán su jerarquía para quedarse con los tres puntos.

Inter 2 - Lazio 1

