Inter vs Sassuolo: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A
Sin dudas el duelo entre el Inter de Milán y Sassuolo es uno de los más esperados del fin de semana de la Serie A. Este domingo tendremos el choque entre ambos, que necesitan ganar para salir del irregular inicio de temporada.
A continuación, toda la información previa del encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs. Sassuolo?
Ciudad: Milan, Italia
Fecha: domingo 21 de septiembre
Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México) 20:45 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Inter vs Sassuolo en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Sassuolo
Rival
Resultado
Competición
Lazio
1-0 V
Serie A
Cremonese
3-2 D
Serie A
Napoli
2-0 D
Serie A
Union Sportiva
1-0 V
Coppa Italia
Stade Brestois
1-1 E
Amistoso
Últimos 5 partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Ajax
2-0 V
UCL
Juventus
4-3 D
Serie A
Udinese
2-1 D
Serie A
Torino
5-0 D
Serie A
Olympiakos
2-0 V
Amistoso
Últimas noticias del Inter
El equipo de Milán tuvo un cierre de temporada para el olvido: cayó 5-0 en la final de la UEFA Champions League y se le escapó el Scudetto. Arrancó goleando al Torino, pero perdió ante Udinese y también ante la Juventus en el clásico. La estrella del equipo, Lautaro Martínez, continuó entrenando por separado el viernes, por lo que sigue siendo una duda. El delantero del Inter aún no se ha recuperado del dolor lumbar que le obligó a sentarse en el banquillo en la victoria por 2-0 sobre el Ajax en la Liga de Campeones el miércoles.
Últimas noticias del Sassuolo
Una victoria y dos derrotas en este inicio de Serie A y quiere llegar a complicarle el arranque de temporada a su rival.
Posibles alineaciones
Sassuolo
Portero: Muric
Defensas: Doig, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz
Mediocampistas: Koné Matic Vranckx
Delanteros: Lauriente, Pinamonti, Berardi
Inter
Portero: Yann Sommer
Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck
Mediocampistas: Federico Dimarco, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries
Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
Pronóstico SI Fútbol
El Inter logrará imponerse y dará un golpe de autoridad en la Serie A que lucharán otra vez por conseguir.
Inter 2-0 Sassuolo
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.