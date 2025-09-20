Inter vs Sassuolo: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

Sin dudas el duelo entre el Inter de Milán y Sassuolo es uno de los más esperados del fin de semana de la Serie A. Este domingo tendremos el choque entre ambos, que necesitan ganar para salir del irregular inicio de temporada.

A continuación, toda la información previa del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter vs. Sassuolo?

Ciudad: Milan, Italia

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México) 20:45 (España)

Estadio: San Siro

AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Inter vs Sassuolo en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Sassuolo

Rival Resultado Competición Lazio 1-0 V Serie A Cremonese 3-2 D Serie A Napoli 2-0 D Serie A Union Sportiva 1-0 V Coppa Italia Stade Brestois 1-1 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Inter

Rival Resultado Competición Ajax 2-0 V UCL Juventus 4-3 D Serie A Udinese 2-1 D Serie A Torino 5-0 D Serie A Olympiakos 2-0 V Amistoso

Últimas noticias del Inter

Juventus FC v FC Internazionale - Serie A | Valerio Pennicino/GettyImages

El equipo de Milán tuvo un cierre de temporada para el olvido: cayó 5-0 en la final de la UEFA Champions League y se le escapó el Scudetto. Arrancó goleando al Torino, pero perdió ante Udinese y también ante la Juventus en el clásico. La estrella del equipo, Lautaro Martínez, continuó entrenando por separado el viernes, por lo que sigue siendo una duda. El delantero del Inter aún no se ha recuperado del dolor lumbar que le obligó a sentarse en el banquillo en la victoria por 2-0 sobre el Ajax en la Liga de Campeones el miércoles.

Últimas noticias del Sassuolo

US Sassuolo Calcio v SS Lazio - Serie A | Marco Rosi - SS Lazio/GettyImages

Una victoria y dos derrotas en este inicio de Serie A y quiere llegar a complicarle el arranque de temporada a su rival.

Posibles alineaciones

Sassuolo

Portero: Muric

Defensas: Doig, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz

Mediocampistas: Koné Matic Vranckx

Delanteros: Lauriente, Pinamonti, Berardi

Inter

Portero: Yann Sommer

Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck

Mediocampistas: Federico Dimarco, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries

Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter logrará imponerse y dará un golpe de autoridad en la Serie A que lucharán otra vez por conseguir.

Inter 2-0 Sassuolo