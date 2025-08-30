Inter vs Udinese: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A
La Serie A arrancó con partidos atractivos y este será uno de los más llamativos de la segunda jornada: el Inter de Milán recibirá al Udinese en San Siro para buscar su segunda victoria de la campaña.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inter vs Udinese?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 31 de agosto
Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México) 20:45 (España), 15:45 (Argentina),
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Inter vs Udinese en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Inter
Rival
Resultado
Competencia
Lecce
5-0 V
Serie A
Olympiacos
2-0 V
Amistoso
Monza
2-2 (5-3 pen) V
Amistoso
AS Mónaco
2-1 V
Amistoso
Fluminense
2-0 D
Mundial de Clubes
Últimos 5 partidos del Udinese
Rival
Resultado
Competencia
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
Carrarese Calcio
2-0 V
Coppa Italia
Werder Bremen
2-1 V
Amistoso
Twente
1-0 V
Amistoso
Racing de Estrasburgo
2-1 V
Amistoso
Últimas noticias del Inter
Tras una mala presentación en el Mundial de Clubes, el subcampeón de Europa volvió a la competencia local para intentar arrebatarle el Scudetto al Napoli, con quien peleó a lo largo de la temporada pasada por el campeonato.
Últimas noticias del Udinese
Los de Údine no arrancaron la temporada de gran manera: empataron en casa 1-1 frente al Hellas Verona con gol de Thomas Kristensen y perdieron la oportunidad de subirse de inicio en el lote de arriba de la Serie A.
Posibles alineaciones
Inter
Portero: Yann Sommer
Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard
Mediocampistas: Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries
Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
Udinese
Portero: Razvan Sava
Defensores: Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola
Mediocampistas: Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue
Delanteros: Iker Bravo y Keinan Davis.
Pronóstico SI Fútbol
El Inter de Milán volverá a hacerse fuerte en su casa para conseguir un triunfo sin atenuantes frente a un rival que no empezó la temporada de buena forma.
Inter 3-0 Udinese
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo