Inter vs Udinese: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

La Serie A arrancó con partidos atractivos y este será uno de los más llamativos de la segunda jornada: el Inter de Milán recibirá al Udinese en San Siro para buscar su segunda victoria de la campaña.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Inter vs Udinese?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México) 20:45 (España), 15:45 (Argentina),

Estadio: San Siro

FC Internazionale v US Lecce - Serie A | Claudio Villa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Inter vs Udinese en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Inter

Rival Resultado Competencia Lecce 5-0 V Serie A Olympiacos 2-0 V Amistoso Monza 2-2 (5-3 pen) V Amistoso AS Mónaco 2-1 V Amistoso Fluminense 2-0 D Mundial de Clubes

Últimos 5 partidos del Udinese

Rival Resultado Competencia Hellas Verona 1-1 E Serie A Carrarese Calcio 2-0 V Coppa Italia Werder Bremen 2-1 V Amistoso Twente 1-0 V Amistoso Racing de Estrasburgo 2-1 V Amistoso

Últimas noticias del Inter

FC Internazionale v Torino FC - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Tras una mala presentación en el Mundial de Clubes, el subcampeón de Europa volvió a la competencia local para intentar arrebatarle el Scudetto al Napoli, con quien peleó a lo largo de la temporada pasada por el campeonato.

Últimas noticias del Udinese

Udinese Calcio v Hellas Verona FC - Serie A | Timothy Rogers/GettyImages

Los de Údine no arrancaron la temporada de gran manera: empataron en casa 1-1 frente al Hellas Verona con gol de Thomas Kristensen y perdieron la oportunidad de subirse de inicio en el lote de arriba de la Serie A.

Posibles alineaciones

Inter

Portero: Yann Sommer

Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard

Mediocampistas: Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries

Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Udinese

Portero: Razvan Sava

Defensores: Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola

Mediocampistas: Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue

Delanteros: Iker Bravo y Keinan Davis.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter de Milán volverá a hacerse fuerte en su casa para conseguir un triunfo sin atenuantes frente a un rival que no empezó la temporada de buena forma.

Inter 3-0 Udinese