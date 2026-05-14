La guía de Irán para el Mundial 2026: un equipo desafiante busca hacer historia

A pesar de la gran incertidumbre, Irán se dirige a América del Norte para competir en su séptima Copa del Mundo.

Para muchos de los jugadores actuales, esta podría ser su última oportunidad de jugar en la elite del fútbol, tras tropezar repetidamente en las ediciones anteriores.



Un puesto en la fase eliminatoria no está fuera del alcance de Irán este verano, en lo que podrían ser unas semanas incómodas y difíciles para un grupo con espíritu de lucha.

Tienen todo por demostrar, y solo podemos esperar que el fútbol hable por sí solo.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 11G-1P-4E

Goles a favor / recibidos: 35 / 12

Goleador: Mehdi Taremi (10)

Asistidor: Mehdi Taremi (7)

Tras superar con éxito su grupo de la segunda ronda eliminatoria sin sufrir ninguna derrota, Irán disfrutó de un dominio similar en la crucial tercera ronda, perdiendo tan solo uno de sus 10 partidos. De hecho, fue uno de los primeros equipos en conseguir su plaza al Mundial este verano, con la clasificación asegurada en marzo de 2025.

El calendario

Fixture Fecha Estadio NUEVA ZELANDA 15/6 SoFi Stadium BÉLGICA 21/6 SoFi Stadium EGIPTO 26/6 Lumen Field

Entrenador: Amir Ghalenoei

Iran v Syria: Round Of 16 - AFC Asian Cup Qatar 2023 | VCG/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut

Tiempo dirigiendo a Irán: desde 2023

De baja estatura, Amir Ghalenoei sin duda tiene mucha fuerza. Veterano en el banco, es su tercer año de su segunda etapa con la selección iraní.



El entrenador predica la disciplina y es ampliamente considerado un pragmático cuyo enfoque, más bien de desgaste, se centra en conseguir resultados a cualquier precio.

¿Cómo juega Irán?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: contraataque

Fortalezas: contraataques certeros, delantero eficiente, resistente, defensa física.

Debilidades: creatividad, un equipo envejecido, ausencia de Sardar Azmoun

Irán no destaca precisamente por su juego vistoso, pero su resistencia bajo el mando de Ghalenoei es digna de elogio. Este equipo carece de velocidad y depende excesivamente de una defensa férrea. Si recibe el primer gol se encuentra complicado, debido a la falta de creatividad en su equipo. Sin embargo, es difícil de vencer en partidos igualados, ya que su eficacia al contraataque se convierte en un arma clave.

Los jugadores a seguir

Iran v Nigeria - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Factor X: el equipo iraní, relativamente inexperto, contará con sus líderes veteranos en América del Norte, siendo Taremi su pieza clave en el ataque, que representa una seria amenaza de gol.

Estrella revelación: el versátil y creativo Mohammadjavad Hosseinnejad es uno de los pocos jugadores del equipo de Ghalenoei que juega fuera de Oriente Medio, en el Dynamo Makhachkala de la Premier League rusa. Se espera que este joven de 22 años demuestre su talento en América del Norte este verano.

La equipación que usará el conjunto iraní

Aún no se presentó la indumentaria de Irán para el Mundial de 2026, pero la marca local Majid seguirá patrocinando las camisetas.

Iran v Nigeria - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Es poco probable que el diseño sea muy llamativo, ya que las camisetas recientes suelen ser bastante sencillas, con texturas y detalles sutiles. Se espera que la camiseta local sea completamente roja, mientras que la visitante será predominantemente blanca.

Posible alineación titular

Posible XI de Irán | FootballUser

Ghalenoei se enfrenta a un gran obstáculo, ya que una de sus estrellas, Sardar Azmoun, fue apartado de la selección nacional en marzo por supuesta deslealtad al gobierno iraní.

No se espera que Azmoun participe en el Mundial, lo que significa que Irán dependerá aún más del delantero centro del Olympiacos, Taremi. Ghalenoei ha mantenido la confianza en Taremi a pesar de sus bajones de rendimiento, y este rindió a un gran nivel en la Eliminatoria. El astuto y oportunista delantero participó en 17 goles, contribuyendo a que Irán asegurara su plaza en América del Norte con facilidad.

Ghalenoei es fiel a un grupo de jugadores experimentados, con una edad media de 30,9 años en el equipo. Será uno de los equipos más veteranos del torneo de este verano, y Shoja Khalilzadeh, de 36 años, es el pilar de su defensa.

La inmensa mayoría desarrolla su actividad profesional en Oriente Medio, incluido Saman Ghoddos, cuya importancia se ha multiplicado por diez tras la exclusión de Azmoun. Ghoddos, un jugador versátil que disputó más de 80 partidos con el Brentford, de la Premier League, entre 2020 y 2024.

Estado de forma actual

La Eliminatoria concluyó a finales del año pasado, con Irán participando en varios partidos amistosos de poco peso.



A pesar de la difícil situación interna, el equipo logró reunirse y disputar dos amistosos en marzo. Tras perder 2-1 contra una fuerte selección de Nigeria que, sorprendentemente, no participará en el torneo de este verano, Irán goleó a Costa Rica por 5-0, con dos penales convertidos por Taremi.

¿Qué podemos esperar de la afición iraní?

FBL-AFC-WOMEN-IRN-PHI | STR/GettyImages

Los iraníes figuran en la tristemente célebre lista de prohibición de viaje de Donald Trump, que incluye a 75 países, pero se estima que en 2024 había 750.000 iraníes-estadounidenses viviendo en Estados Unidos.

Los fans demostraron una valentía extraordinaria en Catar al protestar contra un régimen que se encuentra en plena transición, y es muy probable que el equipo de Ghalenoei reciba un apoyo entusiasta en las tribunas, a pesar del desaliento del presidente estadounidense y la desilusión con el bando de Ghalenoei.

Lo que el país espera

Es probable que Irán se conforme con competir en el Mundial, dadas las circunstancias impredecibles e inciertas.

Si bien los ideales inflexibles de Ghalenoei fueron criticados anteriormente por propiciar actuaciones bastante mediocres, este verano debe haber un mayor entendimiento.

La clasificación fue fácil, pero no se puede esperar mucho de este equipo, incluso si la presencia de Nueva Zelanda en el Grupo G le da una gran oportunidad de conseguir una victoria que podría ser suficiente para alcanzar la fase eliminatoria por primera vez en su historia.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Irán: México

Una estadística que define a Irán: la edad promedio (más de 30 años) del equipo iraní es la más alta desde que Ghalenoei regresó como entrenador.

Si todo sale mal: los ambientes hostiles resultan abrumadores. Las tácticas anticuadas fracasan ante rivales superiores.

¿Qué va a decir todo el mundo si Irán queda eliminada en fase de grupos? Así que finalmente ese es el final.