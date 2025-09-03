Italia vs Estonia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
La fase de clasificación para el Mundial 2026 en Europa está a punto de comenzar para algunas selecciones mientras que otras ya han iniciado su camino. Viviendo uno de los encuentros, Italia se enfrentará a Estonia en el grupo I en busca de volver a clasificarse a un Mundial luego de no hacerlo en las últimas dos ediciones.
A continuación todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Italia vs Estonia?
Ciudad: Bérgamo, Italia
Fecha: viernes 5 de septiembre
Horario: 10:45 (Estados Unidos), 12.45 (México) 20.45 (España)
Estadio: Gewiss Stadium
¿Cómo se podrá ver Italia vs Estonia en TV y streaming online?
En España el partido está por confirmarse en qué plataforma se verá. Mientras que en Argentina por Disney + y en México por Sky +.
Últimos cinco partidos de Italia
Rival
Resultado
Competición
Moldavia
2-0 V
Eliminatorias
Noruega
3-0 D
Eliminatorias
Alemania
3-3 E
Nations League
Alemania
2-1 D
Nations League
Francia
3.1 D
Nations League
Últimos cinco partidos de Estonia
Rival
Resultado
Competición
Noruega
1-0 D
Eliminatorias
Israel
3-1 D
Eliminatorias
Moldavia
3-2 V
Eliminatorias
Israel
2-1 D
Eliminatorias
Eslovaquia
1-0 D
Nations League
Últimas noticias de Italia
Los Azurris saben que tienen una cuenta pendiente con el Mundial. Es por eso, que estos tres puntos ante Estonia resultarían fundamentales para poder acercarse un poco más al objetivo de volver a decir presente en la cita mundialista.
Últimas noticias de Estonia
Por el lado de Estonia, ellos buscan dar la gran sorpresa del grupo. A pesar de que necesita conseguir resultados positivos, el gran objetivo es dar el batacazo y meterse en el Mundial en un grupo I en donde no eran los favoritos.
Posibles alineaciones
Italia: Donnarumma; Di Lorenzo; Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Barella, Tonali, Ricci; Moise Kean, Raspadori.
Estonia: Karl Hein; Kuusk, Paskotsi, Soomets, Saliste; Kait, Shein Rocco; Sinyavskiy, Palumets, Anier; Alex Tamm.
Pronóstico SI
Italia 3-1 Estonia
