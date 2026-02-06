James Rodríguez ya tendría un acuerdo verbal para jugar en la MLS con el Minnesota United

Con información del reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el mediocampista colombiano James Rodríguez ya tendría un acuerdo verbal para convertirse en jugador del Minnesota United, movimiento que marcaría su llegada a la MLS como agente libre, a la espera únicamente de que se resuelvan los últimos detalles administrativos antes de la firma oficial.

🚨🇺🇸 James Rodriguez to Minnesota United, here we go! Verbal agreement in place for the Colombian star.



He’s set for MLS move as free agent as final details are being sorted ahead of formal signatures.



James, ready for new chapter. 🇨🇴 pic.twitter.com/ztzVJHqVtx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

A sus 34 años, James apuesta por un escenario distinto, pero no menor. La Major League Soccer se ha consolidado como una liga atractiva para futbolistas de jerarquía internacional, y Minnesota United ve en el colombiano una oportunidad de oro para elevar su perfil deportivo y mediático. La experiencia, visión de juego y calidad técnica del ex Real Madrid siguen siendo argumentos de peso para confiar en su impacto inmediato.

El colombiano llega tras un paso breve por la Liga MX con el León. En el futbol mexicano dejó destellos de su talento y logró aportar algunos goles, pero su etapa fue irregular y no terminó por convertirse en el líder futbolístico que el club esperaba. Aun así, ese episodio no borró su prestigio ni su historial en el futbol europeo y de selecciones, donde sigue siendo un referente generacional.

Leon v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Para Minnesota United, la llegada de James representa mucho más que un refuerzo. Se trata de un jugador capaz de ordenar al equipo desde el mediocampo, marcar el ritmo de los partidos y convertirse en el eje creativo del proyecto. Además, su presencia puede potenciar a futbolistas jóvenes y atraer una mayor atención internacional hacia el club.

Desde el entorno del jugador, el mensaje es claro: James busca estabilidad, continuidad y un contexto que le permita disfrutar nuevamente del futbol. La MLS aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera, lejos de la presión extrema, pero con una exigencia competitiva creciente.

Si todo avanza según lo previsto, Minnesota United sumará a una de las figuras más reconocidas del futbol colombiano de las últimas décadas. James Rodríguez, como agente libre, está a punto de iniciar una nueva etapa, con la ilusión intacta y el talento que nunca se fue.

