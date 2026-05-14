La guía de Japón para el Mundial 2026: los samuráis azules apuntan a los cuartos de final

Japón se ha convertido en un invitado permanente a las citas mundialistas. Desde su primera participación en 1998, no solo ha conseguido la clasificación a todas las ediciones, sino que además obtuvo algunos resultados muy destacables.

En el 2022, los asiáticos sorprendieron al mundo con victorias ante dos selecciones campeonas del mundo como Alemania y España. Tras estas actuaciones brillantes en fase de grupos, no pudieron repetir en octavos de final ante Croacia y se despidieron del torneo en una definición desde los once metros. Avanzar hasta cuartos de final por primera vez, será el objetivo este verano.

Japan v Croatia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

La plantilla de Hajime Moriyasu no cuenta con una figura excluyente, pero hay talento de sobra, especialmente en ataque. La organización del equipo y el compromiso de sus jugadores, pueden llevar a Japón a conseguir grandes resultados en este Mundial.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 13 victorias, 2 empates, 1 derrota

Goles a favor / en contra: 54 / 3

Máximo goleador: Ayase Ueda (8)

Máximo asistidor: Junya Ito (10)

Japón fue el primer país en clasificar, sin contar a los anfitriones, y lo hizo de forma más que holgada. Apenas recibieron tres goles en 16 partidos, en los que marcaron 54 tantos.

El calendario

PARTIDO FECHA ESTADIO PAÍSES BAJOS 14/6 AT&T Stadium TUNEZ 20/6 Estadio BBVA SUECIA 25/6 AT&T Stadium

Entrenador: Hajime Moriyasu

Japan MD-1 Media Activity | Koji Watanabe/GettyImages

Experiencia en Mundiales: estuvo a cargo de Japón en Qatar 2022.

Logros: octavos de final en el último Mundial.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2018.

Moriyasu pasó de ser el ayudante de campo a seleccionador nacional después del Mundial 2018. Desde allí, recorrió un camino muy valorado por los aficionados.



Hace 4 años, en Qatar, llevó a una generación de jugadores jóvenes a clasificar en un grupo durísimo con Alemania y España. En sus primeros años al frente de la selección absoluta, ocupó al mismo tiempo el cargo de entrenador del combinado nacional sub 23, de donde promovió talento.

¿Cómo juega Japón?

Alineación preferida: 3-4-2-1.

Estilo: presión.

Fortalezas: intensidad en la presión y un buen ataque.

Debilidades: altura, falta de recambio defensivo.

Moriyasu ha empleado varios sistemas tácticos desde el banquillo, pero es probable que opte por un 3-4-2-1 en el Mundial. Reconocida por su presión de alta intensidad y sus reservas de energía, Japón busca asfixiar a sus rivales, moviendo el balón con rapidez hacia el campo contrario tras recuperar la posesión. Es un equipo sólido también en defensa. Llegan a Norteamérica como una máquina bien engrasada en todas las líneas del campo.

Los jugadores a seguir

Factor X: en su país lo llaman el Messi japonés por su capacidad técnica. Takefusa Kubo puede poner en problemas a cualquier defensa rival. En la fase de clasificación sumó cuatro goles y ocho asistencias.

Japan v Bolivia - International Friendly | Etsuo Hara/GettyImages

Revelación: tras haber destacado con grandes actuaciones, Zion Suzuki puede empezar a situarse en el radar de grandes clubes europeos y pasar de estrella regional a figura global.

La equipación que usará el conjunto japonés

Equipación de Japón para la Copa del Mundo | Adida

El tradicional color azul marino de la camiseta japonesa ha sido renovado por una versión más fresca. El diseño elegante de Adidas tiene líneas curvas sobre el pecho, que simbolizan el horizonte japonés y la intención de superar los logros previos.

La segunda camiseta, con una base blanca y finas rayas multicolores, estará entre las favoritas de los aficionados.

Posible alineación titular

Posible XI de Japón | FootballUser

Las lesiones podrían afectar los planes de Moriyasu. Takumi Minamino, estrella del Mónaco, se perderá el torneo tras romperse los ligamentos, y el central Koki Machida está en duda mientras se recupera de una lesión similar. La otra incógnita es el capitán del equipo, Wataru Endo, quien se lesionó en febrero jugando para el Liverpool.

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOL | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Pero Japón cuenta con mucho talento individual, sobre todo en ataque. Los extremos Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma se perfilan como titulares, junto al delantero centro del Feyenoord, Ayase Ueda.

Zion Suzuki es un portero joven en pleno crecimiento. Será protegido por una línea de tres, liderada por Hiroki Ito, del Bayern Múnich, y Ko Itakura, del Ajax.

Estado de forma actual

Japón disputó los amistosos del mes de marzo en el Reino Unido. En el primer encuentro superó a Escocia por uno a cero, pese a no jugar con todos sus titulares.

Scotland v Japan - International Friendly | Koji Watanabe/GettyImages

Pero el gran golpe lo dio en Wembley contra Inglaterra, donde vencieron por idéntico resultado. Los 'Samuráis azules' llegan con mucha confianza.

¿Qué podemos esperar de los aficionados japoneses?

Los aficionados japoneses destacaron en Mundiales anteriores por su conducta ejemplar. Las imágenes de los hinchas recogiendo la basura en las tribunas después de los partidos recorrieron el mundo, generando elogios desde todos los rincones. Este comportamiento destacable se hizo presente incluso después de derrotas dolorosas.

QATAR-AL WAKRAH-2022 WORLD CUP-ROUND OF 16-JPN VS CRO | Xinhua News Agency/GettyImages

Pero que nadie confunda las buenas costumbres con falta de pasión. Los japoneses alientan a su equipo con entusiasmo y viajan en gran número a las citas deportivas. Será fácil identificarlos en Norteamérica con sus caras pintadas con los colores nacionales y vistiendo atuendos típicos de su cultura.

“Nippon, Nippon!” (así llaman los japoneses a su propio país) será un cántico que sonará fuerte en los estadios mundialistas.

Lo que el país espera

Después de una gran actuación en la Copa del Mundo 2022, la expectativa es que el equipo avance hasta donde nunca antes esta nación ha llegado. El nivel que viene demostrando el equipo da lugar a ser optimistas.

Pasar la fase de grupos no debería ser un problema para esta selección japonesa. ¿Podrán avanzar dos rondas de eliminación directa y plantarse entre los ocho mejores del certamen por primera vez en la historia?

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Corea del Sur.

La estadística que los define: solo tres triunfos en 13 partidos en Copas del Mundo, una estadística que deben mejorar si quieren llegar a cuartos de final

Si las cosas van mal: las lesiones pueden jugar un papel importante.

¿Qué dirán todos si Japón queda eliminada pronto? El fútbol asiático está en un nivel inferior al de otros continentes