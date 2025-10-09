Javier Aguirre reconoce que el nombre de Iker Fimbres es conocido en LaLiga de España

Como hace mucho no sucedía, los jugadores mexicanos han comenzado a llamar la atención del Viejo Continente, todo gracias al buen desempeño de la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría. Para los octavos de final, El Tricolor dejó en el camino 4-1 al anfitrión Chile y ahora, en cuartos de final, tratará de eliminar al ‘coco’ de toda la vida: Argentina.

La plantilla de México está plagada de jóvenes talentosos como la joya de Xolos, Gilberto Mora, así como por Amaury Morales, Hugo Camberos, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Ochoa, Iker Fimbres y otros más. El objetivo del grupo es erigirse como campeones del mundo.



Y aunque la mayoría de los reflectores están sobre Mora, al ser el más joven del certamen con 16 años, Fimbres también estaría en el radar de Europa, al menos así lo indicó el técnico de la selección mayor, Javier Aguirre, explicando que desde LaLiga de España conocen bien el nombre del canterano de Rayados, así como del resto del grupo.

Nuestro jugador Íker Fimbres, surgido de @Rayados_FB, anotó un golazo con @miseleccionsubs 🔥 y fue elegido el Jugador del Partido por @fifaworldcup_es. 🇲🇽🏆 ¡Felicidades, Íker! pic.twitter.com/9Res8pHL7Y — Rayados (@Rayados) October 8, 2025

“Saben quién es (Mora) en España, hoy, y en Europa en genera, me pasé 15 años en la Liga Española, saben quién es Fimbres, saben quién es Montiel, saben quién es Ochoa, no se les escapan ya, no se les escapan. Otra cosa, es que son jugadores que están en ciernes, digamos, en un período todavía de crecimiento, hasta físico y mental”, declaró el estratega en entrevista con TUDN.



“Insisto, Montiel, Fimbres, el mismo Ochoa, son chavos que por eso fue Rafa Márquez a verlos, porque es lo que sigue. Para el Mundial que viene, de estos sub-20, no sé cuántos, pero varios habrá, ya lo verás”, añadió El Vasco.

🚨🇲🇽 QUE GOLAZO DE IKER FIMBRES Y MEXICO SE ACERCA A CUARTOS DE FINAL! 🏆🔥



pic.twitter.com/lbA36t4KCR — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 8, 2025

La realidad es que Aguirre no está del todo equivocado, ya que varios de los juveniles aztecas ya están en boca de algunos clubes europeos. Mora está en la mira del Real Madrid de España, así como del Arsenal, Liverpool y Manchester City de Inglaterra, hasta del PSG de Francia. Chivas ya rechazó una oferta por Camberos desde el Anderlecht de Bélgica, mientras Morales es sondeado por el Rangers de Escocia y el Espanyol de España. Lo mismo sucede con Montiel y Vargas, al interesar a clubes neerlandeses y españoles.