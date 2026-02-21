Joaquim Pereira vuelve a ser factor en la derrota de Tigres frente al Pachuca
La noche del viernes 20 de febrero de 2026, Tigres UANL recibió al Pachuca en el estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada siete por el torneo de Clausura 2026. El ‘Volcán’ presentó una buena entrada y un ambiente intenso, acorde a un partido que prometía emociones y que, al final, terminó dejando más dudas que certezas en el conjunto local.
Tigres se fue al descanso con ventaja gracias a un gran gol de Ozziel Herrera al minuto 39. La jugada nació de un servicio preciso y cargado de determinación de Ángel Correa, que encontró al joven atacante felino entrando al área con tiempo y confianza para definir. El gol parecía encaminar una noche tranquila para los universitarios.
Sin embargo, el partido cambió de rumbo apenas iniciado el segundo tiempo. Joaquim Pereira cometió una falta imprudente en los linderos del área cuando un jugador de Pachuca se enfilaba solo frente a Nahuel Guzmán. En primera instancia, el árbitro sancionó la acción con tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR, corrigió su decisión y mostró la roja directa, dejando a Tigres con diez hombres.
Con superioridad numérica, Pachuca ajustó piezas y fue creciendo con el paso de los minutos. El empate llegó tras un tiro de esquina bien aprovechado por Salomón Rondón, quien ganó por arriba y cambió el rumbo del encuentro. Ya sobre el final, al minuto 88, Kenedy firmó un auténtico golazo con un disparo de larga distancia que tomó adelantado a Guzmán y sentenció la remontada.
La de esta noche fue ya la tercera derrota de Tigres en apenas seis jornadas disputadas, mientras Pachuca escaló hasta el segundo lugar de la tabla general. El foco ahora apunta a Joaquim Pereira, quien ya venía de una actuación complicada ante el Cruz Azul, donde marcó un autogol y cometió un error grave en la salida.
Con este nuevo episodio, la afición comienza a cuestionar si Guido Pizarro debería darle descanso, apostando por César Araújo en la contención y Rómulo Zwarg como central. La discusión ya está abierta, y el margen de error, cada vez es menor.
