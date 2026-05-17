La noche del sábado 16 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Jalisco, las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentaron a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales por el torneo de Clausura 2026.

En el duelo de ida, cementeros y rojiblancos empataron 2-2. Con este resultado, el Cruz Azul llegaba al estadio Jalisco con la obligación de ganar para avanzar a la final, ya que cualquier empate o derrota le daría el pase directo a las Chivas.

Con goles de Jeremy Márquez y de Agustín Palavecino, los dirigidos por Joel Huiqui derrotaron 2-1 al Rebaño Sagrado, que descontaron por conducto de Omar Govea. Con este resultado, los cementeros avanzaron a la gran final por el campeonato mexicano, en donde se enfrentarán a los Pumas de la UNAM o a los Tuzos del Pachuca.

Joel Huiqui estaría cerca de renovar su contrato con Cruz Azul, tras eliminar a Chivas y clasificar a la final

Con información del reconocido periodista deportivo, Fernando Esquivel, el triunfo de esta noche, además de meter al Cruz Azul a la final, también abrió el horizonte de cara a su futuro inmediato en lo que respecta al puesto de director técnico.

🚨🚂 Joel Huiqui ha cumplido con el objetivo mínimo de la Directiva para negociar su renovación: ALCANZAR LA FINAL.



Se acerca la MUY PROBABLE RENOVACIÓN de Huiqui para permanecer al frente de "La Máquina" el próximo año.



BIEN MERECIDO.



📸 [celyarafoto] pic.twitter.com/bWhGXdBMU1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 17, 2026

Hasta hace algunas cuantas semanas, nadie tenía duda de que lo de Joel Huiqui se trataba de un simple interinato. Incluso, se decía que ya estaban en negociaciones con Matías Almeyda, quien se perfilaba como el estratega de los celestes para el torneo de Apertura 2026.

Sin embargo, con el triunfo de esta noche, Joel Huiqui se habría acercado a una posible renovación de contrato, convirtiéndose así en el director técnico definitivo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Claro que esto podría cambiar drásticamente si los celestes caen de mala manera en la gran final.

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