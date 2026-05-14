La guía de Jordania para el Mundial 2026: nada detendrá su "fiesta" norteamericana

Jordania tendrá un verano atípico en este 2026: por primera vez en su historia disputarán un Mundial 2026, con la firme intención de dejar una huella en el torneo que se jugará en Norteamérica.

El décimo intento fue el vencido para los asiáticos, que de beneficiaron del nuevo formato mundialista, gracias, también, al aporte de Jamal Sellam, el estratega que llevó a la selección hacia tierras desconocidas.



No la tendrán fácil ya que compartirán el Grupo J, con la campeona reinante, Argentina. Austria y Argelia. Superar la primera instancia aparece como una misión difícil de cumplir, ya que las diferencias, fundamentalmente con los sudamericanos y los europeos, son sensibles pero nadie duda de que disfrutarán la experiencia hasta el último día.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 8G-5E-3P

Goles a favor / recibidos: 32 / 12

Goleador: Ali Olwan (9)

Asistidor: Mahmoud Al-Mardi, Yazan Al-Naimat (6)

El camino eliminatorio de Jordania estuvo lejos de ser el ideal, pero haber sufrido apenas tres derrotas en 16 partidos disputados fue fundamental para aseguarse el pasaje a la cita mundialista.



La victoria ante Omán por 3 a 0 fue el resultado decisivo que terminó con la tan ansiada clasificación. Mención aparte para Ali Olwan, que anotó un hat-trick en ese encuentro para quedar como el goleador jordano en las Eliminatorias asiáticas.

Oman v Jordan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

El calendario en el Mundial 2026

PARTIDO FECHA ESTADIO AUSTRIA 16/6 Levi's Stadium ARGELIA 22/6 Levi's Stadium ARGENTINA 27/6 AT&T Stadium

Entrenador: Jamal Sellami

Jordan v Nigeria -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: será su debut.

Tiempo dirigiendo a Jordania: desde 2025.

Jamal Sellami será el encargo de llevar algo de la "cultura mundialista" al plantel jordano, a partir de haber jugado con Marruecos el Mundial de 1998. También intentará aconsejar a sus jugadores, más allá de su aún corta experiencia como entrenador.



Más allá de la confianza que tiene en su plantel, tampoco desconoce la inferioridad con la que partirán, por lo que priorizará un planteo defensivo, con la premisa de mantener la valla invicta y luego intentar atacar.

¿Cómo juega Jordania?

Formación preferida: 3-4-3.

Estilo: contraataque.

Fortalezas: opciones ofensivas, ética de trabajo

Debilidades: falta de experiencia y y calidad, problemas defensivos

Los asiáticos suelen preferir un esquema de 3-4-3 pero que luego se convierte en un 5-4-1, a la hora de replegarse para defender el arco. El esfuerzo no se negocia por lo que al momento de defender prácticamente todos los jugadores deberán involucarse, buscando, luego, aprovechar la calidad ofensiva cuando comience el contra ataque.



Olwan es el encargado de los goles, mientras que el delantero estrella Musa Al-Taamari, del Rennes, será clave para que Jordania avance rápidamente por el campo

Los jugadores a seguir

Factor X: muy pocos jordanos militan en planteles europeos, lo que convierte a Musa Al-Taamari, jugador del Rennes francés, en un faro a seguir. El extremo es titular indiscutido en la selección, a partir de su rol en la creación de juego y su capacidad goleadora. También se destacan su agilidad y remate.

Jordan V Nigeria - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Estrella revelación: tras asegurar la clasificación de Jordania para el Mundial 2026 con un triplete contra Omán, Ali Olwan será quien tenga la mayor presión para que su país pueda marcar. Actualmente juega en Qatar y anotó seis goles en la Copa Árabe 2025, la mayor cantidad del torneo.

¿Cómo será la camiseta del equipo jordano?

Aún no se han hecho públicas las camisetas que usarán los asiáticos en la Copa del Mundo 2026.

Posible alineación titular de Jordania

Posible XI de Jordania | FootballUser

Ya hemos dicho que no habrá nombres mediáticos en el plantel de Jordania, pero esto no quita que cuenten con jugadores capaces de destacarse en el torneo. A los ya mencionados Olwan y Al-Taamari, también se puede destacar al peligroso delantero Yazan Al-Naimat, principal creador de juego del combinado, como lo demuestran sus seis asistencias durante la fase de clasificación.

Donde sí habrá competencia es en el mediocampo y la defensa. El entrenador Sellami tiene la tranquilidad de contar con dos buenos defensores centrales: Abdallah Nasib y Yazan Al-Arab suman más de cien partidos internacionales entre ambos y son responsables de liderar una defensa que, sin dudas, estará bajo presión constantemente.



El núcleo de la defensa lo completa el portero Yazeed Abulaila, de 33 años, que aportará solidez y experiencia.

Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian Cup | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

Estado de forma actual

Jordania disputó dos amistosos en el parón de marzo. El primero, ante Costa Rica, comenzó de la mejor manera ya que se adelantaron por 2 a 0. Sin embargo, tuvo que conformarse con un punto tras encajar dos goles en los últimos minutos.

En el segundo compromiso, ante Nigeria, también quedaron empatados, por idéntico marcador, quedándose con buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Jordan vs Nigeria - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Solo le queda un partido amistoso programado, contra Suiza, antes de que comience el Mundial, así que esperemos que Sellami esté cerca de ultimar sus planes para cada partido de la fase de grupos.

¿Qué podemos esperar de la afición jordana?

Es poco probable que veamos las tribunas de Jordania repletas de hinchas, considerando el conflicto que atraviesa a Oriente Medio en estos momentos. Sin duda, es una pena que el debut de la selección no cuente con el apoyo de sus fans.

Jordan v Iraq - FIFA Arab Cup 2025 Quarter Final | DeFodi Images/GettyImages

En Jordania, el fútbol es uno de los deportes más populares, junto al basquetbol. La pasión está en su sangre. La presencia del país en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones también hará que los amantes del fútbol en general posen sus ojos en ellos.



A aquellos jordanos que sí tengan la posibilidad de ir a alentar a su equipo en Norteamérica seguramente serán vistos con las tradicionales camisetas blancas, el color de la camiseta principal, aunque también se verán algunos con camisetas rojas, el color de la segunda equipación.

Lo que el país espera

Ni el más soñador de los jordanos confía plenamente en un milagro este verano, pero eso no opaca lo conseguido hasta el momento ni daña la experiencia. Después de todo, ¿cuántas veces podrá Jordania enfrentar al campeón del Mundo en el torneo de fútbol más importante de todos?



Más allá de todo, el hecho de haber alcanzado la final de la Copa de Asia recientemente elevó un poco las expectativas. Siendo realistas, conseguir al menos un empate en el grupo sería un resultado más que plausible para el país asiático.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Jordania: Francia.

Una estadística que define a Jordania: solo ganó la mitad de los partidos de las Eliminatorias y no habría clasificado de no ser por el cambio de formato a 48 países.

Si todo sale mal: el poco profundo plantel de Jordania será el responsable.

¿Qué va a decir todo el mundo si Jordania queda eliminado en fase de grupos? Buena suerte la próxima vez

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