Pasan los años y la calidad de Lionel Messi no decae. Sigue ganando títulos, sigue marcado goles, dando asistencias magistrales y sigue dándole vida al Inter Miami, equipo que confió en él en la parte final de su carrera y a quienes no ha defraudado en lo absoluto.

Para muestra está el último título de la Major League Soccer cuando derrotaron tres por uno al Vancouver Whitecaps en la MLS Cup 2025 o cuando en su temporada de debut llevó a las Garzas a ganar la Supporter's Shield para avanzar a los playoffs de aquella campaña, es así que el astro argentino vale cada centavo que se le pueda otorgar.

Ante el cuestionamiento de cuánto cuesta tener entre sus filas a jugadores como Lionel, entre algunas otras figuras, Jorge Mas, propietario de la escuadra de Florida, afirmó en una entrevista para Bloomberg que a Messi le paga entre 70 y 80 millones de dólares al año, esto entre su sueldo y algunas variables.

La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros. Le pago a Messi, y vale cada centavo, entre 70 y 80 millones de dólares al año. Si sumas todo. Jorge Mas

Orlando City SC v Inter Miami CF | Leonardo Fernandez/GettyImages

Acorde a informes revelados con anterioridad, se sabía que el sueldo base del astro argentino era de 12MDD, pero acorde a la explicación del mandamás del Miami, el aumento obedece a su salario, algunas primas estipuladas y contratos comerciales que son benéficos para ambas partes, ya que sin ellos no se podría tener a jugadores como este.

Hasta antes de la llegada del 'GOAT' al equipo, las Garzas estaban valuadas en 585 millones de dólares, pero con su llegada esta cifra ronda hoy los 1350MDD, razón por la cual vale cada centavo en oro y por la que Mas no escatima en ofrecerle estas cifras que parecieran descomunales.