Juárez vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Solamente quedan siete jornadas para dar por terminada la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, la cual ya no contará con el famoso y polémico ‘Play-In’ para volver así a su viejo formato, donde los ocho primeros clasificados ingresarán a la Liguilla por el título.



Monterrey tiene que meter el pie al acelerador porque en estos instantes quedaría fuera de la Fiesta Grande al ser noveno de la tabla general con 13 puntos, luego de haber caído 1-0 en el Clásico Regio frente a los Tigres. A eso se le suma que entre semana sucumbió 2-3 en casa contra Cruz Azul en los octavos de ida de la Copa Campeones de la CONCACAF. El técnico argentino Nico Sánchez debe buscar cómo cambiarle la cara a su equipo.



Por otro lado, Bravos tampoco pudo sumar de a tres la fecha anterior al caer 3-1 ante Toluca, aun cuando el brasileño Guilherme Castilho dio un poco de esperanza de acercarse en el marcador. Tal como La Pandilla, los fronterizos tampoco estarían en la fase final porque están ubicados en el doceavo sitio con diez unidades.

⚒️🐎La lucha nunca se detiene…

y en casa somos más fuertes.



🏟️💚Próximo partido en el Olímpico.

La afición Brava vuelve a hacerse sentir.



🎟️https://t.co/3I6kbYAmDC pic.twitter.com/bfNNHR4aYn — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 10, 2026

Pronóstico SI

Los dos equipos están necesitados de puntos y aunque Rayados ha tenido una cierta mejoría con el arribo de Nico Sánchez, sigue cometiendo algunas fallas increíbles tanto en parte baja como al frente. Juárez es un equipo que se hace muy fuerte cuando juega en su inmueble, así que podría sacar provecho de dicha situación para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Juárez 1-0 Monterrey

¿A qué hora se juega el Juárez vs Monterrey?

Ciudad: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Fecha: viernes, 13 de marzo

Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Árbitro: Marco Antonio Ortiz Nava

Historial de enfrentamientos directos entre Juárez y Monterrey

Juárez: 1

Empate: 0

Monterrey: 4

Último partido entre ambos: 21/10/25 – Monterrey 4-2 Juárez – Liga MX

Últimos 5 partidos

Juárez Monterrey Toluca 3-1 Juárez 8/3/26 Monterrey 2-3 Cruz Azul 10/3/26 América 1-2 Juárez 4/3/26 Tigres 1-0 Monterrey 7/3/26 Juárez 3-1 Atlas 27/2/26 Monterrey 4-0 Querétaro 4/3/26 Juárez 1-2 Necaxa 14/2/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/2/26 Pachuca 2-0 Juárez 7/2/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/2/26

¿Cómo ver el Juárez vs Monterrey por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One, Foxsports.com y FOX Sports app México Azteca 7, Azteca Deportes en vivo y FOX One

Últimas noticias de Juárez

Pese a la derrota que sufrió su equipo ante el actual campeón, el portugués Pedro Caixinha salió contento, ya que su escuadra desempeñó un gran papel a pesar de estar lejos del nivel del rival, así que cree que van por buen camino y que seguirán creciendo en lo que resta del campeonato.



“Estamos muy lejos de Toluca, sí, estamos, pero estamos caminando para que podamos ser competitivos y ser respetados en el fútbol mexicano. Y eso es lo que queremos y es lo que vamos a seguir trabajando”, declaró.



“Este es un equipo que puede seguir creciendo, va a seguir creciendo, y este tipo de partidos, cuando tienes este tipo de respuestas, pues también te hacen crecer y dar esta confianza”, finalizó.

Toluca v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Juárez (4-3-3): Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Francisco Nevarez; Rodolfo Pizarro, Monchu Rodríguez, Denzell García; ‘Pumita’ Rodríguez, Jairo Torres, Óscar Estupiñán.

Últimas noticias de Monterrey

Luego del partido de Concachampions, Nico Sánchez argumentó que Cruz Azul los dejó con vida, pues a pesar de jugar con un hombre menos por 20 minutos, supieron evitar un desastre. El arquero uruguayo Santiago Melé se fue expulsado por doble amarilla ocasionando que el colombiano Stefan Medina tuviera que fungir como cancerbero.



Asimismo, el estratega resaltó la necesidad de aprender a jugar sin el español Sergio Canales, quien no vio actividad por problemas físicos.



“Tenemos que aprender a jugar sin Sergio, esperemos tenerlo pronto, mientras tanto, el equipo dio la cara, para mí es una buena señal de no tener que depender de un jugador para ganar un partido, a pesar de que no se consiguió, hoy el equipo respondió, me da mucha alegría y confianza”, añadió.

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): ‘Mochis’ Cárdenas; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; ‘Corcho’ Rodríguez, Iker Fimbres, ‘Tecatito’ Corona; Lucas Ocampos, Luca Orellano, Uros Djurdjevic.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX