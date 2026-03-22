Juárez vs Tigres: previa, predicciones y alineaciones

Poco a poco se acerca el fin de la fase regular del Clausura 2026, de la Liga MX, ya que solamente faltan seis encuentros, por lo que los equipos ya no pueden dejar escapar puntos tan a la ligera, entre ellos, Tigres, que este domingo 22 de marzo visita a Juárez en el Olímpico Benito Juárez.



Bravos, treceavo de la clasificación con 11 puntos, viene de rescatar un empate 2-2 frente a Monterrey en la frontera. Pese a ir abajo por dos goles de diferencia, mejoraron su desempeño en el complemento y a través de Jairo Torres y el colombiano Óscar Estupiñán pudieron sacar un punto, aunque la realidad estuvieron cerca de conseguir la remontada. Si no vencen, sus posibilidades de meterse a la Liguilla serán muy escasas.



Por otro lado, la U de Nuevo León no pudo pasar del empate sin anotaciones contra Querétaro en el Volcán, generando muchas dudas entre sus aficionados. A pesar de ello, los felinos siguen en posiciones de Fiesta Grande porque son sextos de la clasificación con 17 unidades.

⚒️🐎 En casa se pelea distinto.

Con bravura, con orgullo y con la fuerza de nuestra gente.



🏟️ El Olímpico nos espera. 🔥



🎟️ https://t.co/Txdskkk5qH pic.twitter.com/zrjjBGAGJf — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 15, 2026

Pronóstico SI

Esta podría ser una oportunidad única para Juárez de sumar los tres puntos y mantenerse en la lucha por un boleto a la Liguilla, ya que no ha conocido la derrota en sus dos últimos juegos en casa, aparte en sus últimos cinco compromisos por lo menos ha logrado marcar un gol. Del otro lado, Tigres podría salir derrotado, ya que parece peleado con el gol, pues en sus últimos cotejos no pudo convertir en uno y en los otros dos apenas pudo hacer uno. Si la lógica se impone, los locales se llevarán la victoria en un duelo bastante reñido. Sumado a ello, sus últimos cuatro encuentros solamente han tenido una anotación.



Pronóstico: Juárez 2-1 Tigres

¿A qué hora se juega el Juárez vs Tigres?

Ciudad: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Fecha: domingo, 22 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro: Adonai Escobedo

VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre Juárez y Tigres

Juárez: 1

Empate: 1

Tigres: 3

Último partido entre ambos: 19/7/25 – Tigres 1-0 Juárez – Liga MX

Últimos 5 partidos

Juárez Tigres Juárez 2-2 Monterrey 13/3/26 Tigres 5–1 FC Cincinnati 19/3/26 Toluca 3-1 Juárez 8/3/26 Tigres 0-0 Querétaro 15/3/26 América 1-2 Juárez 4/3/26 FC Cincinnati 3-0 Tigres 12/3/26 Juárez 3-1 Atlas 27/2/26 Tigres 1-0 Monterrey 7/3/26 Juárez 1-2 Necaxa 14/2/26 Puebla 3-1 Tigres 4/3/26

¿Cómo ver el Juárez vs Tigres por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOXsports.com, FOX ONE, FOX Sports app México FOX One y FOX+

Últimas noticias de Juárez

Hubo una buena noticia para la afición fronteriza. El club decidió extender el vínculo del colombiano Óscar Estupiñán, gracias a su buen desempeño desde que llegó a la institución, registrando 23 goles en 56 compromisos. A través de sus redes sociales, Bravos dio a conocer que el delantero alargó su contrato hasta junio del 2029.



“Desde su llegada al conjunto juarense, el atacante sudamericano se ha consolidado como una pieza importante en el sistema ofensivo del equipo, aportando goles, movilidad y exigencia dentro del terreno de juego”, se pudo leer.

Gol tras gol se ganó el cariño de la frontera. 🫂⚽️



Hoy Juárez lo vuelve a elegir.

¡Seguimos JUNTOS hasta 2029!



📰Más información ⬇️https://t.co/CbLy4gIcqZ pic.twitter.com/qYmHUyG91E — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 16, 2026

La probable alineación de Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, Jesús Murillo, Javier Aquino; ‘Monchu’ Rodríguez, Denzell García, Rodolfo Pizarro; ‘Pumita’ Rodríguez, Jairo Torres, Óscar Estupiñán.

Últimas noticias de Tigres

Durante la semana, el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán trabajo por separado, pero al final pudo estar listo, incluso participó en Concachampions y fue el héroe de la noche al marcar el tanto que les dio el pase a cuartos de final sobre el FC Cincinnati.



Ya sobre las ausencias: el pivote brasileño Rómulo Zwarg está descartado por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, mientras el defensa Francisco Reyes presenta un esguince.

Fernando Gorriarán y el técnico argentino Guido Pizarro | YURI CORTEZ/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-1-3-2): Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Jesús Garza; César Araújo, Juan Brunetta, Ozziel Herrera, Marcelo Flores; Rodrigo Aguirre, André-Pierre Gignac.