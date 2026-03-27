¿Juega Messi con Argentina el partido amistoso ante Mauritania?

Con entradas agotadas en Buenos Aires, la selección argentina vuelve a jugar en casa para empezar a despedirse de su público antes del Mundial 2026, donde intentarán repetir la épica de Qatar 2022 para sumar la cuarta estrella a su escudo.

En las últimas horas, el medio TyC Sports confirmó que Leo Messi será suplente ante Mauritania. El once sería: Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Nico Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada. A pesar de esto, se espera que sume minutos en el segundo tiempo.

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"De mí parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide. Eso lo hará él. No solo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Cuando esté veremos si está para jugar todo el partido y demás. Es él el que decide, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, no tenemos apuro. Lo que decida será lo mejor para el equipo y para él. Esperemos que sea que sí", dijo el entrenador nacido en Pujato sobre la presencia del futbolista del Inter Miami en el Mundial.

Sobre Mauritania, que será el rival de turno para la Scaoneta, puntualizó: "En principio nos gusta jugar con rivales que vienen con una ilusión. Les ponía de ejemplo a los chicos que más allá de que contra quien jugamos, porque si pensamos que va a ser fácil... En el Mundial perdimos con Arabia. Han nacionalizado jugadores y eso hace a la dificultad. Estamos contentos de poder jugar contra un rival que va a dar el máximo y no a conocer La Bombonera. Al final no ha estado fácil para nosotros poder conseguir y han tenido una gran disposición".

La selección argentina cerrará su doble fecha de eliminatorias ante Zambia el próximo martes en el estadio de Boca Juniors.

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