¿Juega Messi con Argentina el partido amistoso contra Venezuela en Miami?

La selección argentina será una de las protagonistas del parón internacional de octubre, enfrentándose a Venezuela y Puerto Rico en dos amistosos que se jugarán en Miami el viernes 10 y el martes 14 respectivamente.

Mientras se desarrolla la fecha FIFA, el Inter Miami jugará ante Atlanta United un partido clave este sábado por la MLS, que podría colaborar con la definición de la posición final de las Garzas de cara a los playoffs de la liga estadounidense. Esto generaría que el 10 no diga presente contra Venezuela, juegue con su equipo y que, luego, se sume al combinado nacional.

En ese contexto, el rosarino estaría a disposición de Lionel Scaloni para enfrentarse a Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale el próximo martes por la noche, donde sumará minutos junto a los que no lo hagan ante la Vinotinto. La idea del entrenador campeón del mundo es poder ver a la gran mayoría de los futbolistas en estos dos encuentros.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-ARG | JAVIER TORRES/GettyImages

Los campeones del mundo y bicampeones de América llegan a la próxima Copa del Mundo como uno de los candidatos y gran equipo a vencer. Y es que, además de ostentar el parche de campeón, arrasaron en las Eliminatorias Sudamericanas y cuentan con una brillante camada de jugadores que empieza a reemplazar a los viejos héroes con solvencia.

Con la aparición de figuras jóvenes como Franco Mastantuono, la selección argentina se ilusiona con volver a levantar la copa en Estados Unidos y bordarle así la cuarta estrella a su escudo, algo que sería sin dudas histórico para el fútbol mundial.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN | JUAN MABROMATA/GettyImages

Además, la gran cita mundialista será la despedida de Leo Messi de la Albiceleste luego de más de 20 años de presencia, donde se consagró como el máximo goleador histórico y levantó varios trofeos en el último tramo de su carrera luego de sufrir varias caídas en instancias definitorias.

