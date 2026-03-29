Jugadores que brillaron en sus clubes pero decepcionaron con la selección mexicana

Hay jugadores que se crecen cuando visten la playera de la selección mexicana y otros que, al contrario, parecen futbolistas diferentes cuando son llamados al Tri. En el primer escenario, se pueden enlistar a elementos como Cuauhtémoc Blanco, Luis 'Matador' Hernández y Jorge Campos, quienes se transformaban completamente al ponerse la playera verde.

A continuación te presentamos a diez jugadores que mostraron un gran nivel con sus clubes, pero que con la selección mexicana nunca pudieron estar a la altura de las expectativas a pesar de las oportunidades recibidas.

10. Aldo De Nigris

Soccer - FIFA World Cup Qualifying - Play off - Second Leg - New Zealand v Mexico - Westpac Stadium | EMPICS Sport - EMPICS/GettyImages

Aldo De Nigris marcó una época dentro de la Liga MX como delantero de Monterrey. El menor de los hermanos De Nigris ganó dos títulos de liga y tres Ligas de Campeones de Concacaf entre 2009 y 2013. Debido a su gran rendimiento y a sus condiciones físicas, el atacante llamó la atención de la selección mexicana, sin embargo, a pesar de ser considerado por diferentes técnicos y en diferentes procesos, nunca pudo ser el mismo que en Rayados. Parecía que tenía todo para consolidarse como un referente del combinado azteca, pero algo falló.

9. Adolfo Bautista

Soccer - International Friendly - Ghana v Mexico - Craven Cottage | Daniel Hambury - EMPICS/GettyImages

Adolfo Bautista es reconocido como uno de los futbolistas más talentosos de los últimos 30 años en la Liga MX. El 'Bofo' fue un fuera de serie y consiguió dos títulos de liga, con Pachuca y Chivas de Guadalajara. A pesar de su enorme talento, el futbolista originario de Guanajuato nunca pudo consolidarse como un jugador importante en la selección mexicana. El atacante recibió varias oportunidades, e incluso formó parte de la plantilla que disputó el mundial de Sudáfrica 2010, pero en el Tri fue una sombra de lo que fue en sus clubes.

8. Rodolfo Pizarro

Holland v Mexico -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Pizarro estaba llamado a ser una de las figuras de la selección mexicana. El mediocampista tuvo un gran rendimiento con el Pachuca, Chivas de Guadalajara y Monterrey, con los que consiguió tres títulos de Liga MX, pero su gran talento nunca se trasladó al Tri. El polivalente jugador tuvo varias oportunidades para mostrarse con el combinado azteca, e incluso asistió a tres Copa Oro, pero nunca dio el do de pecho y no fue considerado ni por Juan Carlos Osorio ni por Gerardo Martino para ir a los mundiales de 2018 y 2022.

7. Alberto Medina

Soccer - Toulon Under 21 Tournament - Mexico v Poland | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

El 'Venado' es recordado como uno de los extremos más verticales y habilidosos que ha habido en el futbol mexicano este siglo. Ricardo Antonio La Volpe fue el técnico que lo llamó a la selección mayor y la confianza en él era tanta que fue convocado a la Copa Confederaciones de 2005, cuando el delantero de Chivas de Guadalajara tenía apenas 22 años. Sin embargo, y a pesar de sus características únicas y escasas en el futbol mexicano, Medina tuvo altibajos con el Tri y no fue convocado para el mundial de 2006. El 'Vasco' Aguirre lo convocó para Sudáfrica 2010, pero tuvo un rol anecdótico y no disputó ni un minuto.

6. Carlos Rodríguez

Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | NurPhoto/GettyImages

Carlos Rodríguez debutó con la selección mexicana mayor en marzo de 2019, bajo las órdenes de Gerardo 'Tata' Martino. El entonces futbolista de Rayados de Monterrey mostró cosas interesantes en sus primeros duelos vistiendo la playera verde, sin embargo, con el paso de los partidos se fue diluyendo de manera muy marcada. El mediocampista siguió teniendo un buen nivel en la Liga MX, tanto con los regiomontanos como con Cruz Azul, pero en el Tri su convocatoria sigue dejando dudas. 'Charly' está a punto de jugar su segundo mundial a pesar de las críticas de un gran sector de la afición.

5. Marco Fabián

Mexico v Chile - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Fabián es uno de los grandes talentos que han surgido de la cantera de Chivas en los últimos años. El mediocampista se distinguía por su gran calidad técnica y su gran pegada de larga distancia. El originario de Guadalajara tuvo grandes momentos con el Rebaño Sagrado y Cruz Azul, pero se consolidó como jugador en su etapa en el Eintracht Frankfurt, entre 2016 y 2019. Si bien formó parte, y fue figura, del grupo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la selección mayor no lució de la misma manera. En el mundial de 2014 tuvo un rol secundario, mientras que en el de 2018 solamente disputó 25 minutos. Tuvo chispazos, como el gol ante Alemania en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, pero no pudo ser un referente del Tri.

4. Javier Aquino

Mexico v Wales | Shaun Clark/GettyImages

Aquino es otro de los jugadores que se quedaron cortos con el Tri. El extremo oaxaqueño es un histórico del futbol mexicano tras obtener cinco títulos de liga y una Liga de Campeones de Concacaf con Tigres entre 2015 y 2023. A pesar de su gran desempeño en clubes, el canterano de Cruz Azul no logró demostrar la misma calidad en el Tri. Debutó con la selección mayor en 2011, asistió a los mundiales de 2014 y 2018, a las Copas Confederaciones de 2013 y 2017, y a las Copas América de 2011, 2015 y Centenario. En 2019, el futbolista renunció al conjunto azteca ante los pocos minutos recibidos en diferentes procesos.

3. Guillermo Franco

Mexico's Guillermo Franco (10) and Giova | DON EMMERT/GettyImages

El 'Guille' es uno de los jugadores del Tri que han generado más reacciones negativas en los últimos años. El delantero argentino naturalizado mexicano tuvo un paso más que destacado en la Liga MX con Monterrey, club con el que se coronó campeón en el Clausura 2003 y campeón de goleo en el Apertura 2004. Gracias a sus grandes actuaciones con los regiomontanos, el delantero fichó con el Villarreal en 2006. Ese mismo año fue convocado por Ricardo La Volpe para el mundial de Alemania. El rendimiento de Franco no fue destacado. Cuatro años después, ya estando en el West Ham, Javier Aguirre lo convocó para Sudáfrica 2010. En este certamen, el delantero arrancó la competencia como titular, sobre Javier 'Chicharito' Hernández, lo que generó muchas críticas en su contra y del 'Vasco'. Jugó siete partidos mundialistas y no anotó.

2. Jesús 'Tecatito' Corona

Mexico v El Salvador - Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifiers | Hector Vivas/GettyImages

El 'Tecatito' ha tenido una gran carrera, pero queda la sensación de que podría haber dado mucho más, sobre todo en selección. En el AZ Alkmaar mostró chispazos de su gran talento, pero en el Porto fue donde se consolidó como uno de los grandes extremos del futbol europeo. Con los Dragones ganó tres títulos de liga y disputó la Champions League. El sonorense tuvo su primer llamado en 2014, disputó un total de 71 partidos con el Tri y anotó 10 goles. A pesar de su gran talento, Corona solamente asistió al mundial de 2018. Se perdió la justa de 2022 debido a una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo. Se esperaba que fuera un jugador diferencial, pero entre lesiones y bajas de juego, no lo fue.

1. Hugo Sánchez

Norway V Mexico, FIFA World Cup Finals Group E | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Hugo Sánchez es, sin duda alguna, el mejor futbolista en la historia de México. Lo que hizo 'Hugol' en el futbol europeo es algo que difícilmente igualará otro jugador: el delantero originario de la Ciudad de México ganó, entre otras cosas, cinco pichichis, cinco títulos de LaLiga y una Copa de la UEFA. Es cuando se compara su excelente rendimiento con el Real Madrid y el Atlético de Madrid con su desempeño en la selección mexicana que se genera el debate. Sánchez no tiene malos números con el Tri: sumó 29 goles en 58 partidos, y es el noveno máximo goleador en la historia. Sin embargo, el letal delantero solo hizo una de estas dianas en el mundial. El 'Macho' fue a tres justas mundialistas y solamente en una se avanzó a cuartos de final. La afición esperaba que 'El Macho' fuera el jugador que elevara al futbol mexicano a nuevas alturas, pero no ocurrió.