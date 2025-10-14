¿Jugará Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Hungría?

Portugal viene de ganarle con lo justo a Irlanda en condición de local y recibirá a la complicada Hungría este martes en el José Alvalade, donde Cristiano Ronaldo irá en búsqueda de la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El partido ante los irlandeses fue por demás complejo, ya que hasta CR7 erró un penal y el gol llegó recién sobre el cierre del segundo tiempo. Ahora, recibirán a los duros húngaros que tienen a Dominik Szoboszlai y Milos Kerkez como figuras.

Hungary v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | David Balogh/GettyImages

En caso de anotar, Cristiano quedará como el máximo anotador histórico de las Eliminatorias en soledad superando la marca de a Carlos Ruiz, de Guatemala, con 39 goles. Esto sería un nuevo récord e hito en la carrera llena de marcas del Bicho, que continúa su camino al gol 1000 como profesional.

Portugal integra el grupo F de las Eliminatorias Europeas y es líder con 9 puntos, producto de tres victorias sobre igual cantidad de encuentros disputados. Segundo está Hungría, rival de turno de los dirigidos por Roberto Martínez, con cuatro unidades, tercero aparece Armenia con tres y cierra la tabla Irlanda con un solo punto.

En la última doble fecha, la de noviembre, visitarán a Irlanda en el Aviva Stadium el 13 y recibirán a Armenia el 16 en el Estadio do Dragao, casa del Porto y uno de los inmuebles que frecuenta la selección de Portugal. Esta sería la despedida de su tierra previo a la Copa del Mundo.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

En caso de ganar, y si se dan otros resultados, la Portugal de CR7 podría asegurarse este mismo martes la clasificación a la Copa del Mundo 2026, donde jugaría su sexto Mundial y buscaría un título histórico. No llega como la máxima candidata, pero su título en la UEFA Nations League contra España lo respalda como una selección contendiente a la gloria absoluta.

